A gazdaság munka segítségével normalizálódik - még lehet jelentkezni ingyenes informatikai képzésre

Második szakaszába lépett a koronavírus-járvány elleni védekezés, az aktív fertőzöttek száma 1662 főre változott, holnaptól lépnek érvénybe a Budapestet érintő, a korábbi korlátozásokat részben feloldó jogszabályok.



Cikkünk frissül.

Schanda Tamás az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese: Magyarország jobban vette a járvány miatti gazdasági akadályokat, mint más országok. Az áprilisi gazdasági adatok várhatóan letaglózóak lesznek, de erre is igyekeznek felkészíteni a lakosságot, főleg azokat, akik elvesztették az állásukat. Mivel ez az ország képes munkával talpra állni, ebben bízhatunk most is. Jó jelzés erre, hogy eddig egy hét leforgása alatt 30 ezren jelentkeztek a nyolc hetes ingyenes informatikai képzésre, akik hajlandóak új szakmát tanulni. Ez a lehetőség még továbbra is nyitva áll.

A címlapfotó illusztráció.