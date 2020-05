1662 az aktív fertőzöttek száma Magyarországon

Újabb 36 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3509 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 3 idős krónikus beteg.

Ezzel 451 főre emelkedett az elhunytak száma, 1396-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1662 fő. Az aktív fertőzöttek 56%-a, az elhunytak 78%-a, a gyógyultak 61%-a budapesti vagy Pest megyei. 562 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 47-en vannak lélegeztetőgépen.

A védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a célunk, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsuk az életet.

Ezért hétfőtől vidéken és Pest megyében újabb enyhítések lépnek életbe, és a fővárosban is megszűnik a kijárási korlátozás, de továbbra is fontos az általános óvintézkedések betartása. Hétfőtől a kórházi ellátások újraindításának következő üteme is megtörténik.

Tegnap Orbán Viktor miniszterelnöke bejelentette, hogy a kormány Budapesten is feloldja a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozást, és a főváros mindig két hét késéssel követi majd a vidéket.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a részleteket ismertetve többek között elmondta, hogy hétfőtől valamennyi üzlet látogatható, a szolgáltatások szabadon igénybe vehetők, a vendéglátóhelyeken pedig a kerthelyiségek, teraszok nyithatnak meg a fővárosban.

A címlapfotó illusztráció.