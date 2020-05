Videó: Biztosan lesznek nyári táborok

Novák Katalin család- és ifjúságügyekért felelős államtitkár elmondta: Nem könnyű a családoknak, akik a veszélyhelyzet kihirdetése óta eltelt 66 napban megmutathatták milyen erősek. A családok szerepe felértékelődött, mert kiderült, hogy a családtagokra mindig számíthatunk.



„Tíz éve dolgozunk azon, hogy Magyarország egy családbarát ország legyen” – mondta, hozzátéve: a családbarát politika nem csak azt jelenti, hogy segítünk a gyermekvállalásban, hanem arról is, hogy az idős családtagokról is gondoskodnunk kell.

Novák Katalin hangsúlyozta, hogy ebben a nehéz időszakban a kormány több, a családokat segítő döntést hozott. A 13. havi nyugdíjat fokozatosan vezetik vissza 2021-től, a GYES, GYED határidejét meghosszabbították, hitelmoratóriumot vezettek be, egyszerűsítették a családtámogatásokhoz való hozzáférést, amelyekről akkor sem kell lemondania senkinek, ha esetleg elvesztette állását – sorolta. „Ez utóbbi igaz a CSOK-ra, vagy a babaváró hitelre is” – tette hozzá az államtitkár.

Novák Katalin arról is tájékoztatott, hogy július elejétől a kismamák, vagy az unokáikkal otthon lévő nagyszülők is igényelhetik az ingyenes KRESZ- tanfolyamot és vizsgát, valamint nyelvvizsgát, továbbá engedélyezték a nyári napközis táborok tartását is, hamarosan pedig megszületik a döntés, hogy milyen szabályok vonatkoznak a több napos, bentalvós táborokra – mondta Novák Katalin, hozzátéve, hogy az óvodákban és az általános iskolákban is biztosítani kell ezt a lehetőséget a gyerekek saját megszokott helyén, természetesen a védelmi előírások maximális betartásával.

