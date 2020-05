A főváros újraindítása nem politikai, hanem szakmai kérdés

Megosztás Tweet



Hiába szeretne az ellenzék politikai ügyet kreálni Budapest újranyitásából, ez szakmai kérdés, melyet a szakemberekre kell bízni. A koronavírus-járvány elleni védekezés folytatása és a munkahelyek megvédése működhet párhuzamosan, de csak úgy, mint az időben meghozott járványügyi intézkedések bevezetésekor, most is az időzítésen a hangsúly.

A Margit-sziget, a Duna és Újlipótváros Duna-parti lakóházai a Margit híd felől. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A józan ész azt diktálja, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés folytatása és a munkahelyek megvédése működhet együtt, egy időben. A külföldi példák is erre utalnak, látható, hogy Európában elkezdődött a gazdaság újraindítása – mondta a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában Lánczi Tamás politológus.

Hozzátette: ugyanakkor figyelni kell a tudósok, kutatók, orvosok véleményére is, akik arra hívják fel a figyelmet, hogy a vírus még nem múlt el, jelen van, ezért bizonyos óvintézkedéseket fent kell tartani, miközben az élet újraindul.

Magyarország jó ütemben vezette be a korlátozásokat

A járvány kezdete óta az országok kormányainak a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy megtalálják a gazdasági érdekek és az emberéletek védelme közötti határt. Panyi Miklós, az Alapjogokért Központ nemzetközi ügyekért felelős igazgatóhelyettese szerint azonban európai viszonylatban ez Magyarországon jól sikerült.

A szakértő az időzítés kérdését emelte ki: a magyar kormány kiváló ütemben rendelte el a veszélyhelyzetet, és szigorú korlátozásokat vezetett be. Sokkal jobb ütemben, mint ahogyan azt sok más országban, például Spanyolországban vagy Olaszországban, ahol most szenvednek a súlyos járványügyi helyzet miatt, melynek következtében nemcsak a védekezés, de a gazdaság újraindítása is sokkal nehezebb volt.

Hangsúlyozta: az időzítés a gazdaság újraindításánál is kulcsfontosságú, a fokozatosság kiemelt szempont.

Budapest újraindítását a szakemberekre kell bízni

Vidéken már enyhültek a korlátozások, és az a nagy kérdés, hogy ez Budapesten is megléphető-e. Erről szombat délután, a szakemberek véleményének meghallgatása után hoznak majd döntést. Ezzel kapcsolatban a kormány kikérte a kerületi polgármesterek és a fővárosi polgármester véleményét is.

Lánczi Tamás szerint Budapest újraindítása szakmai kérdés, melyet a szakemberekre kell bízni, de az látható, hogy eközben az ellenzék politikát kreál az ügyből. Úgy fogalmazott:

„az ellenzéki politikusok alapvetően próbálják letapogatni, hogy a választóik mit akarnak, és próbálnak ennek engedelmeskedni”.

Példaként hozta fel, hogy kevesebb mint két nap leforgása alatt bizonyos ellenzéki polgármesterek először a járványhelyzetre hivatkozva lezárták a kerületeiket Budapesten, majd a főváros újranyitását követelték.

„Ez az a helyzet, amikor nem lehet demokráciát játszani. A járványhelyzet az nem annak a kérdése, hogy most a választópolgárok éppen mit szeretnének, mert ezen emberéletek múlnak” – hangsúlyozta. Hozzátette: a szakértők dolga meghatározni, hogy pontosan mikor, milyen ütemben és gyorsasággal lehet újranyitni.

Nekünk, egyszerű állampolgároknak, akik nem értünk a járványügyi kérdésekhez, el kell fogadnunk, amit mondanak

– fogalmazott Lánczi Tamás.

Elégtelenre vizsgázott a főváros vezetése

Reggeli nyilatkozatában Karácsony Gergely főpolgármesterre és a Pesti úti idősek otthonában kialakult helyzetre utalva Orbán Viktor miniszterelnök azt kérte az „elméleti típusú” polgármesterektől, hogy ők is vállaljanak gyakorlati felelősséget.

A 2019-es önkormányzati választásokon 2010 óta először tudott elérni komolyabb sikereket a baloldal, melyeknek része volt a főváros átvétele – mondta Panyi Miklós, aki egyetértett a miniszterelnök azon kijelentésével, hogy

egészen más lenne a helyzet Budapesten, ha a főpolgármestert nem Karácsony Gergelynek, hanem Tarlós Istvánnak hívnák.

Kiemelte: most „élőben” van lehetősége a baloldalnak bizonyítani, hogy a gyakorlatban hogyan működnek mindazok a kiváló javaslatok és ötletek, amelyekkel az elmúlt években a kormányt ostorozták. Itt lenne az esély, hogy megmutassák azokat a vezetői képességeket, amiket a kormányra kerülésük esetén gyakorolnának, de a főváros ebben egyelőre elégtelenre vizsgázik.

Példaként említette, hogy a járvány kitörésekor a budapesti buszjáratokat úgy sikerült „megritkítani”, hogy tömegjelenetek alakultak ki a buszmegállókban, amivel a védekezés támogatása helyett nőtt a megfertőződés kockázata.

„Ugyanez a helyzet az idősotthonokkal kapcsolatban is, amelyek budapesti fenntartásúak, és a járvány kezdete óta lehetett tudni, hogy egész Európában gócpontok” – mondta Panyi Miklós. Hozzátette, hogy a főváros ennek ellenére nem tette meg a szükséges óvintézkedéseket, nem biztosította a megfelelő egészségügyi ellátást, sőt, utána

egy önmagát cáfoló hazugságspirálba keveredett.

A szakértő szerint ezek az esetek alátámasztják Orbán Viktor állításait, melyek szerint Karácsony Gergely és a mögötte felsorakozó baloldali városvezetés elméleti szinten kiváló, de a gyakorlatban megbukott, az intézkedései ezt bizonyítják.

A címlapfotó illusztráció.