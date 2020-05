1654-re csökkent az aktív fertőzöttek száma Magyarországon

Megosztás Tweet



Tovább csökken a koronavírus-járvány intenzitása,

Újabb 56 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3473 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb idős 6 krónikus beteg. Ezzel 448 főre emelkedett az elhunytak száma, 1371-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

Az aktív fertőzöttek száma 1654 főre csökkent.

Az aktív fertőzöttek 56 százaléka, az elhunytak 77 százaléka, a gyógyultak 61 százaléka budapesti vagy Pest megyei. 570 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 45-en vannak lélegeztetőgépen.

A védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a célunk, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsuk az életet. Ezért hétfőtől vidéken és Pest megyében újabb enyhítések lépnek életbe. A Budapestre vonatkozó szabályok kialakításában a kormány megvizsgálja a fővárosi polgármesterek javaslatait is. A kórházban ápoltak számának csökkenése lehetővé teszi, hogy hétfőtől a kórházi ellátások újraindításának következő üteme is megtörténhet.

Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, hétfőtől az alapellátás után további egészségügyi szolgáltatások érhetők el, köztük például az alkalmassági vizsgálatok, valamint a különböző szűrések. Prioritásként kell kezelni a szív- és érrendszeri betegellátást – hangsúlyozta.

Ma délután döntés születhet arról, hogy a fővárosban is enyhítenek-e a koronavírus-járvány miatt életbe lépett szabályokon, erről Orbán Viktor miniszterelnök beszélt tegnapi rádióinterjújában.

A címlapfotó illusztráció.