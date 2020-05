Országos virtuális futóversenyt szerveznek a hétvégén

Megosztás Tweet



A fővárosban és vidéken is népszerű sport a futás, a koronavírus-járvány ideje alatt is sokan választották ezt a testmozgást, de a versenyeket nem lehetett megtartani. Hétvégén egy országos virtuális viadal teheti közösségi élménnyé a futást.

Budapesten még érvényben vannak a kijárási korlátozások, de sportolni továbbra is szabad, amit sokan ki is használnak, van, aki a veszélyhelyzet kihirdetése óta kezdett el futni rendszeresen, szerdán is sokan futottak a Margitszigeti futópályán.

Nem csak a fővárosban, de vidéken is sokan futnak rendszeresen, a zalaegerszegi Parkerdő is kedvelt futóhely a környékbeliek körében. Az itt sportolók azt mondták, hogy alig várták már a korlátozások feloldását, azt, hogy végre futópartnereikkel együtt edzhessenek. „Nagy öröm, hogy végre újra találkozhatunk a futótársakkal, ahogy lehetett én összehívtam a csapatot és elkezdődtek újra a közös edzések” – mondta Mézes Tibor Sólyom az M1 Híradónak.

Debrecenben a nagyerdei stadion környékén is sokan edzettek, köztük Veréb András, aki a Híradónak elmondta, „legalább 25 éve futok, de csak tavaly kezdtem el versenyekre járni. Hét versenyen voltam és az idén is szerettem volna elindulni, de sajnos ezt a kialakult helyzet keresztülhúzta”.

Országos virtuális futóversenyt szerveznek hétvégén

Mivel versenyek még hónapokig nem lesznek, a Budapest Sportiroda virtuális futóversenyt rendez a hétvégén. Az esztergomi Monostori Csaba szerint ez az esemény igazi közösségi élményt adhat a résztvevőknek.

„Egy nagyszerű lehetőséget ad arra, hogy összekovácsolódjanak ismeretlen emberek. Az ellőttünk álló hétvégén nemcsak futással lehet teljesíteni a távot, akár kocogással, vagy egy két kilométeres sétával is hozzá tud járulni az ember ahhoz, hogy egy közösségi élménynek legyen a részese” – fogalmazott.

(Fotó:MTI/Mónus Márton)

A hétvégi online rendezvényhez Egerből is sokan csatlakoztak, a Budapest Sportiroda futónagykövete, Szívós Orsolya is megfutja hétvégén a tíz kilométeres távot, és mindenkit arra buzdít, csatlakozzon az akcióhoz, amelyre bárki nevezhet. A profik választhatnak a félmaratoni vagy a tíz kilométeres távok közül, de öt és két kilométert is lehet teljesíteni, így a kezdők vagy a családosok is indulhatnak.

Aki teljesítette a futótávját az utána egy igazolást tölt fel az erre előre elkészített honlapra, ahol meg kell adnia a távot, amit lefutott, az időt, amit teljesített és egy igazolást vagy az órájának a képernyőjét, vagy a telefonalkalmazásnak a képernyőjét lefotózva.

Ősszel pótolnák be az elmaradt idei versenyeket

Tamás Krisztián, a Budapest Sportiroda marketingvezetője arra emlékeztetett, hogy tavaly 25 ezer külföldi vett részt a hazai szervezésű futóversenyeken, ami önmagában csaknem 4 milliárd forintnyi bevételt jelentett. Idén viszont legkorábban augusztus 15-e után lehet hasonló versenyeket rendezni.

„Sajnos kilenc tavaszi illetve nyári eseményünket kellett elhalasztanunk későbbi időpontra, még nem is pontosan tudjuk, hogy ezeket hogy tudjuk az őszi szezonba belezsúfolni, de valahogy megpróbáljuk beleilleszteni a saját és a magyar szabadidősport naptárba” – közölte.

A szervezők a virtuális futóverseny indulóitól is azt kérik, hogy tartsák be a hatóságok előírásait, a nevezési díj egy részével pedig az Országos Mentőszolgálatot támogatják.

A címlapfotó illusztráció.