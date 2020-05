A nagy futballklubok „kisemmizhetik” a járvány miatt nehéz helyzetbe kerülő csapatokat

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány a gazdaság legtöbb ágazatát érinti, és ez alól a sportvilág legnagyobb üzlete a labdarúgás sem kivétel. A klubok anyagi problémákkal küszködnek, miközben a játékosok piaci értéke egyre lejjebb esik. A jelenlegi helyzet az erős pénzügyi hátterű csapatoknak kedvez, melyek a nyári átigazolási időszakban könnyen lehet, hogy kedvükre válogathatnak majd a kisebb együttesek legjobbjai közül, akikhez ráadásul áron alul juthatnak hozzá.

„Pénz beszél” – hangzik a jól ismert közmondás, mely talán sosem volt annyira igaz a labdarúgás világában, mint a jelenlegi koronavírus-járvány sújtotta időkben. Még a legnagyobb első osztályú labdarúgó-bajnokságok, így az angol, az olasz, a spanyol, a német és a francia pontvadászat kis- és középcsapatai is a fennmaradásukért küzdenek, ami miatt nagy eséllyel a legjobb játékosaiktól kell megválniuk a júniusban kezdődő nyári átigazolási időszakban.

A járvány soha nem látott krízist idézett elő. A különböző labdarúgó-szövetségek bajnokságokat függesztettek fel vagy szakítottak félbe világszerte,

ami a jegyeladásból, szponzori és televíziós közvetítési díjakból eredő bevételek kiesése miatt rendkívül nehéz helyzetbe hozta a klubokat.

Az utóbbi időben egy-egy átigazolás során a hatalom egyre inkább az eladónál összpontosult, aki makacsul kitarthatott az általa megszabott ár mellett, jelen állás szerint azonban fordult a kocka, és csupán egy törvény uralkodik majd a piacon: az erősek talpon maradnak, a többieknek pedig fejet kell hajtaniuk akaratuk előtt.

Több milliárd eurót esett a labdarúgók piaci értéke

Ha folytatódnak is a bajnokságok, a zárt kapus mérkőzések miatt a klubok jelentős bevételtől esnek el a jegyeladások miatt. Ez a játékosok piaci értékére is hatással van, hiszen annak meghatározásánál az életkor, a teljesítmény, az online követők száma, a klubok vásárlóereje, és egy sor egyéb szempont mellett az is befolyásolja az eredményt, hogy egy adott labdarúgó leigazolása miatt mennyivel többen látogatnak ki a játékjogát birtokló együttes összecsapásaira.

A futballisták piaci értékének becslésével foglalkozó Transfermarkt, valamint a KPMG Football Benchmark, többek közt emiatt is hatalmas csökkenésekkel számol. Előbbi még áprilisban frissítette az összes játékos becsült értékét, míg utóbbi május elején közölte kimutatásait.

„A koronavírus-világjárvány közép- és hosszú távú következményeit a futballra egyelőre nem lehet megjósolni. Nyilvánvalóvá vált azonban, hogy kevesebb pénzügyi forrás lesz elérhető világszerte, mint a válság előtt. A Transfermarkt példátlan lépéssel reagált a kivételes helyzetre: a piaci értékeket globálisan 20 százalékkal csökkentette – az 1998-ban vagy később született játékosok piaci értékét 10 százalékkal redukálta” – közölte a mértékadó transfermarkt.com, mely így összességében 9,22 milliárd eurós értékcsökkenésről számolt be.

A pandémia kiváltotta nemzetközi gazdasági válság futballpiaci hatásait elemző anyagában a KPMG azt írja, a legdrágább

futballisták összértéke a zárt kapus meccsek miatt eddig 6,6 milliárd euróval apadt, és ha törölnék a bajnokságokból hátralévő mérkőzéseket, a devalválódás elérné a 10 milliárdot.

Az általános értékzuhanást mutató statisztika szerint a listán jelenleg első Kylian Mbappé 225 millió eurós értéke 177 millióra esett vissza, míg PSG-s klubtársa, a brazil Neymar – aki 2017-ben máig átigazolásai világrekordot jelentő 222 millió euróért került a párizsi elitcsapathoz – immár „csak” 137 milliót ér a világjárvány előtti 175 milliós piaci árához képest.

A KPMG példaként említi még, hogy a Barcelona hatszoros aranylabdás argentin sztárja, Lionel Messi értéke 175 millióról 127 millió euróra csökkent, és Antoine Griezmann jelenlegi értéke 119 millió euró helyett 89 millió, valamint Eden Hazard piaci érték, is jelentősen esett, 136 millióról 95 millió euróra.

Másfél évig is húzódhat a visszaesés

A KPMG tanulmányának egyik következtetése az, hogy a világjárvány múltával a futballpiac alapvetően alacsonyabb árszintek mentén rendeződhet újjá, s a legnagyobb sztárokért sem fognak majd annyit fizetni, mint korábban. Emellett általánosságban a játékosbérek és a különböző eredményességi bónuszok is jellemzően visszafogottabbak lesznek az eddigieknél.

Csupán Sandra Zampa, az olasz egészségügyi minisztérium helyettes államtitkárának a nyilatkozatából kiindulva nem valószínű, hogy a labdarúgás gazdasági gépezete egyhamar maximális fokozatszámon pörög majd.

Akkor láthatunk majd újra telt házas stadionokat, amikor biztonságban leszünk, vagyis amikor elkészül a vakcina

– idézi Zampát az ESPN, mely hozzátette: a védőoltásról az általános vélekedés az, hogy körülbelül 18 hónap múlva lesz széles körben elérhető. Ez azt jelenti, hogy a következő szezonban – ha egyáltalán elindítják a bajnokságokat – zárt kapuk mögött játszhatják majd le a mérkőzéseket.

A nagy klubok kedvükre „csemegézhetnek”

Az új helyzet a szakértők szerint az összes klubot negatívan érinti, az erős anyagi hátterű csapatok azonban most minden eddiginél jobb helyzetbe kerülhetnek az átigazolási piacon.

A nagy klubok, melyeknek gazdag tulajdonosaik vannak, ezt kiváló lehetőségnek tekintik majd, hogy kedvükre csemegézhessenek a pénzügyi nehézségekkel küzdő európai csapatok játékosai közül

– mondta a Sky Sports műsorában Graeme Souness, a Liverpool egykori legendája.

A szakértő a „cash is king”, azaz „a készpénz az úr” gazdasági axiómát emelte ki, mely a Bankár Magazin megfogalmazása szerint annyit tesz: az azonnal rendelkezésre álló forrással kedvezőbb körülmények között tud hozzájutni a javakhoz a hányattatott piacon egy vállalkozás. Jelen esetben egy erős pénzügyi hátterű klub könnyebben megszerezhet egy kiemelkedő játékost, mint általában.

Souness kijelentésével egyetértett Damien Comolli, a Liverpool egykori vezérigazgatója is, aki a kollégáival folytatott beszélgetéseire hivatkozva hozzátette: a jó anyagi helyzetben lévő közepes méretű kluboknál is határozottan gondolkoznak azon, hogy kihasználják ezt a lehetőséget.

„Valószínűleg az lesz a tendencia, hogy a nagy klubok fiatal játékosokat igazolnak. Nem látom annak az esélyét, hogy a csapatok 25 vagy 26 év feletti játékosokra költenének. Azonban azon sem lennék meglepődve, ha Európa top klubjai 100 millió font körüli összeget költenének el a nyáron, de öt–hat–hét játékosra osztva, akik a következő hét–nyolc évben az együttesük gerincét alkothatják” – emelte ki Comolli.

