A hozzátartozók szerint nem volt orvos a Pesti úti idősotthonban

Megosztás Tweet



Folyamatosan zajlik az idősotthonok vizsgálata, a szabályok betartása mellett az orvosok szerződését is átnézik. Eddig összesen 345 intézményben fejezték be az ellenőrzéseket: kiderült például, hogy mindössze két idősotthonban nem volt állandó orvosi ellátás. A Pesti úti idősotthonban időközben negyvennégyre emelkedett az elhunytak száma, a gyászoló hozzátartozók szerint nem volt orvos az intézményben.

A bonyhádi gondozási központot is ellenőrizték (Fotó: MTI/Sóki Tamás)

Az országos vizsgálat részeként ellenőrizték a védőfelszereléseket, valamint átvizsgálták az ápoláshoz és a gondozáshoz szükséges eszközöket is a Bonyhádi Gondozási Központ Idősek Otthonában, ahol a lakók többsége 80 év feletti. A Tolna megyei intézményben óvintézkedéseket vezettek be a járvány megfékezésére, a dolgozók mindent megtesznek azért, hogy az intézménybe ne jusson be a fertőzés.

„A védekezés részeként valamennyi munkafolyamatot újra kellett gondolnunk, a járvány szempontjából szükséges óvintézkedéseket megtenni, beleértve a mosodai munkálatokat, a tálalást, az ételszállítást, a ki-be menő mozgásokat végiggondolni” – mondta a Bonyhádi Gondozási Központ Idősek Otthona szakmai vezetője, Kiss-Kelemen Eszter.

Látogatási tilalom és kijárási korlátozás van érvényben a járvány kirobbanása óta a bonyhádi idősek otthonában, valamint folyamatosan fertőtlenek. A rendkívüli intézkedéseknek is köszönhető, hogy

koronavírus-megbetegedés eddig nem volt az intézményben.

Zajlik az idősotthonok vizsgálata

Az intézményeinknek közel egyharmadát széleskörűen megvizsgálták már a népegészségügyi szakemberek, vagyis 345 intézményben már befejezték a járványügyi ellenőrzést – hívta fel a figyelmet az országos tiszti főrvos, Müller Cecília a keddi operatív törzs tájékoztatóján. Hozzátette: 95 százalékban a dolgozók oktatása is megtörtént.

Müller Cecília országos tiszti főorvos (Fotó: MTI/kormany.hu/Botár Gergely)

A 345 intézményben egységes metodika mentén történt meg a vizsgálat. Ezekben az intézményekben több mint 21 ezer gondozottat látnak el. Ebből 343-ban az orvosi ellátás biztosított volt, az orvosok szerződése rendben volt és csak két intézményben nem volt szerződés, ott hatósági intézkedés történt – tájékoztatott Müller Cecília.

Az országos tiszti főorvos hozzátette: a jövőben rendszeressé teszik ezeket az ellenőrzéseket, és nem kizárt, hogy jogszabály-módosításra is szükség lesz.

A hozzátartozók szerint nem volt orvos a Pesti úti idősotthonban

„Halálgyár” – így nevezte a Pesti úti idősotthont az intézmény egyik elhunyt lakójának özvegye a Ripost.hu-nak. A portál arról írt, hogy az idős asszony férjét a fővárosi intézményből kiszáradásos tünetekkel szállították kórházba, ahol elhunyt. A nő a Ripostnak arról beszélt, meggyőződése, hogy férje halálához a nem megfelelő ellátás vezetett.

Az özvegy állítása szerint tavaly novembertől drasztikusan romlottak az otthonban uralkodó körülmények, és

innentől kezdve egyetlen orvossal sem tudtak konzultálni.

Amíg beengedték az intézménybe, próbálta ellátni a férjét.

Korábban a Pesti úti idősotthon egy másik elhunyt lakójának hozzátartozója is hasonló tapasztalatairól számolt be az M1-nek. „Az intézménynek nem volt orvosa, én ezt ki merem mondani nyíltan, mert sem decemberben, sem januárban, sem februárban nem volt orvos” – fogalmazott.

Cs. Krisztián a Híradónak arról beszélt, hogy az intézmény novembertől az alapvető higiéniás feltételeknek sem felelt meg, és hiába próbált beteg édesanyjáról információt kérni az otthon munkatársaitól, a főállású orvossal ők sem tudtak beszélni. Annak ellenére, hogy a kétszáz főnél több gondozottat ellátó otthonokat törvény kötelezi a folyamatos orvosi jelenlét biztosítására.

A Pesti úti idősotthonban negyvennégyre nőtt az elhunytak száma (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

„Telefonon is azt mondták, nincs, személyesen sincs, az ápoltak, a beteg emberek is azt mondták, nincs orvos, valaki bejár, a gyógyszereket felírja, gondolom az, akivel egyszer találkoztunk, de az is azt mondta, hogy ő nem tud semmihez hozzászólni, mert ő csak fölírja a gyógyszereket. De hogy ő kit helyettesít, milyen orvost, vagy ki volt ott a háziorvos, azt mi nem tudjuk” – tette hozzá Cs. Krisztián.

Az ügyben az M1 korábban kereste a Pesti úti idősotthont, hogy megtudja, ha az intézményben a szabályoknak megfelelően volt orvos, akkor a hozzátartozók miért nem tudták őt elérni hónapokig – a kérdésre azonban azóta sem válaszoltak.

Karácsony Gergely főpolgármester is csak annyit közölt, hogy az otthon minden előírást betartott.

„Minden jogszabályi feltételt teljesített a főváros, mint fenntartó a Pesti úti idősotthonban az orvosi ellátás szempontjából is” – mondta a főpolgármester.

Az intézmény az elmúlt hetekben a járvány egyik gócpontjává vált. A hivatalos koronavírus tájékoztató oldalon kedden a friss adatokat is közzétették, mely szerint

a Pesti úti idősotthonban negyvennégyre emelkedett az elhunytak száma.

Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője hétfőn azt közölte: a Fővárosi Önkormányzat által irányított otthonok lakóinak tíz százalékánál mutatták ki a fertőzést, miközben a nem a fővárosi fenntartású otthonokban élők fertőzöttsége nem éri el az egy százalékot.

A címlapfotó illusztráció.