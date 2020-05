Ma újraindult az élet Európában

Megosztás Tweet



Európa-szerte mától enyhítettek a koronavírus-járvány miatt korábban hozott szabályokon, sok helyen kinyithattak az éttermek, kávézók, van, ahol mától újraindult az oktatás is, de mindenütt továbbra is számos óvintézkedés maradt életben.

A brit kormány 49 nappal azután, hogy bevezette a korlátozásokat, engedélyezte, hogy újra munkába mehessenek azok, akik nem tudnak otthonról dolgozni. A brit miniszterelnök, Boris Johnson vasárnap este televíziós beszédében vázolta fel az újranyitási tervét. Szerdától kezdve arra ösztönözzük az embereket, hogy tartózkodjanak minél többet a szabadban. Napozhatnak, sportolhatnak, de csak a saját háztartásukban élők társaságában.

„Továbbra is be kell tartani a társadalmi távolságtartás szabályait, mert annak megszegőit büntetni fogjuk” – mondta Boris Johnson.

Kora reggel még kihalt volt a londoni Southwark híd, pedig a brit kormány mától megkezdte a koronavírus-járvány miatt hatályba léptetett szigorú korlátozások fokozatos feloldását (Fotó: MTI/AP/Kirsty Wigglesworth)

A kormányfő szerint júniusban kezdődhet meg a boltok és az iskolák fokozatos újranyitása, a vendéglátóhelyeknek legalább júliusig várniuk kell. A betegség újbóli behurcolásának elkerülésére karanténszabályokat léptetnek életbe a repülőgéppel érkezőkre.

Franciaországban kötelező a maszkviselés a tömegközlekedésben

Jelentős változások léptek életbe hétfőn Franciaországban is, mostantól az emberek igazolás nélkül is kimehetnek az utcára. A maszkviselést kötelezővé tették a tömegközlekedési járműveken, és Párizsban a csúcsidőszakban csak munkáltatói igazolással lehet felszállni a járművekre.

A párizsi metrókon is csak védőmaszkban utazhatnak az emberek (Fotó: MTI/EPA/Julien De Rosa)

Hétfőtől csaknem 900 ezren álltak újra munkába Franciaországban, kinyithattak a boltok is, de a bevásárlóközpontok egyelőre zárva maradnak a fővárosban. Nem látogathatók a kávézók, a mozik, a színházak és a nagyobb múzeumok sem.

Spanyolországban zárva maradnak az iskolák, Svájcban újraindult az oktatás

Spanyolország lakosságának csaknem fele hétfőtől ismét látogathatja a vendéglátóhelyeket, amelyek, ha csökkentett kapacitással is, de kinyithattak. Az enyhítés azonban nem vonatkozik a legnépesebb nagyvárosokra, amelyekben továbbra is a legszigorúbb karanténintézkedések maradnak érvényben. Szeptemberig az iskolák sem nyitnak ki Spanyolországban.

(Fotó: MTI/EPA/EFE/Brais Lorenzo)

Svájcban viszont hétfőtől újrakezdődött a tanítás, dacára annak, hogy az iskolák megnyitása ellen még petíciót is indított a szülők egy csoportja, miközben mások úgy vélik, a hatóságok minden bizonnyal megalapozott döntést hoztak. Svájcban az iskolák mellett az üzletek, a vendéglátóhelyek és az edzőtermek is újranyitottak, és országszerte szemmel láthatóan sokkal többen vették igénybe a tömegközlekedést, mint az elmúlt hetekben.

Belgiumban, Németországban és Romániában is enyhül a szigor

Brüsszelben szabályos tömegjelenetek játszódtak le a népszerűbb üzleteknél, Belgiumban hétfőn szigorú higiéniés feltételek mellett ismét kinyithattak a boltok. Az emberek hosszú sorokban álltak az üzletek előtt, sokan pusztán azért, mert élvezték, hogy megtehetik.

„Nagyon örülök, hogy végre az utcán lehetek és szívhatok egy kis friss levegőt. Elég nehéz volt másfél hónapig a lakásba bezárva élni” – mondta egy fiatalember az M1 Híradójának.

Németországban elsőként Észak-Rajna-Vesztfáliában engedélyezték újra a hasonló létesítmények újranyitását A szövetségi tartományban – egyelőre csökkentett kapacitással – megnyithattak a vendéglátóhelyek is. Igaz, egy héttel a tervezett időpont után, mivel a térségben május első hetében új járványgóc alakult ki egy húsüzemben, ahol száznál is több vendégmunkás vírustesztje lett pozitív.

Felelősségvállalási nyilatkozatot kell aláírni egy biciklipark recepcióján a németországi Samerbergben, majd ezután lehet a belépőjegyet megvásárolni (Fotó: MTI/EPA/Philipp Gülland)

Az ország más részein is a járvány újbóli erősödésére utaló jeleket tapasztaltak a hatóságok. Berlinben ezért folytatták annak a szükségkórháznak a felszerelését, amelyet még négy héttel ezelőtt kezdtek építeni. Az intézményben jelenleg egyetlen beteget sem ápolnak, ám a hatóságok szerint még mindig előfordulhat, hogy a létesítményt meg kell nyitni a kórházak tehermentesítésére.

Romániában is elkezdődnek az enyhítések, de még nem világos, hogy milyen feltételekkel – mondta az M1 bukaresti tudósítója. Hozzátette: megnyitnának a fogászatok, szépségszalonok és a parkok is. A kormány azonban a lazítások mellett továbbra is fenntartaná a korlátozások egy részét, például feltételekhez szabná a települések közötti közlekedést. Ehhez törvényt kell elfogadnia a parlamentnek péntekig, abban írnák elő a pontos szabályokat.

Nehéz helyzetben van Ukrajna

Ukrajnában az egészségügyi ellátórendszer az összeomlás szélére került, a kórházak intenzív osztályai megteltek, és lélegeztetőgépekből sincs elég. „A kórházunkban nincs fertőző betegségekre specializálódott szakember. Az egyik kollégát elküldtük továbbképzésre, de ő is megbetegedett, és most itt ápoljuk az intenzív osztályon” – mondta az egyik kórházigazgató. A körülmények ellenére mától országszerte enyhítettek a korlátozásokon.

Horvátország már a turisztikai szezonra készül

Horvátország is fokozatosan nyit, hétfőtől a külföldi állampolgárok is beléphetnek – igaz, egyelőre megkötésekkel. Hatósági engedély nélkül is beengedik azokat, akik az országban ingatlannal vagy hajóval rendelkeznek, vagy például temetésre mennek. Azoknak, akik személyes, vagy üzleti útra mennek, engedélyt kell kérniük. Az M1 zágrábi tudósítója szerint az idegenforgalmi szezon néhány hét múlva kezdődhet.

Horvátországban ma kinyitottak a kávézók, éttermek, szállodák és megindult a közlekedés a városok között (Fotó: MTI/EPA/Antonio Bat)

Zágráb június 1-jétől, legkésőbb 15-étől tervezi az idény nyitását. Sok vendéglátóhelynek pedig addig nem éri meg kinyitni, míg nincsenek turisták. Horvátországba évente 20 millió turista látogat, ebből 10 millió júliusban és augusztusban, a belföldi turisták aránya pedig nem éri el 20 százalékot. A Horvátországnál kevésbé fertőzött országokból, Magyarországról vagy Csehországbóla turisták várhatóan autóval és repülővel is beutazhatnak majd a horvát tengerpartra egy úgynevezett egészségügyi folyosón keresztül.

