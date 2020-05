Videó: Ezekre kell figyelni az újra kinyitó fürdőkben

Minden magyar fürdőüzemeltető itthon, a hazai strandokon, legyenek azok természetes vizű, vagy épített mesterséges közfürdők nagyon felelős fürdőüzemeltetők vannak, és Müller Cecília tiszti főorvos asszony által kiadott útmutatóban szereplő előírást be fognak tartani. Hiszen nagyon fontos, hogy minden vendég és minden dolgozó biztonságban tudjon dolgozni, illetve a vendégek biztonságosan tudják élvezni a fürdőzés minden egyes pillanatát – mondta Boros László Attila, a Magyar Fürdőszövetség elnöke.

Hozzátette, egyelőre kevés fürdő fog kinyitni. Országszerte öt és tíz közé tehetjük azoknak a fürdőknek a számát, amelyek megnyitják a kapuikat.

A fürdőüzemeltetők felé azaz elsőszámú kérésünk, hogy türelemmel és minden előírást betartva nyissák meg a fürdőket, tartsák be azokat a távolsági előírásokat és tartassák be a vendégekkel is azokat az előírásokat, amelyek a vendégek közötti másfél méterre vonatkoznak.

Helyezzék ki azokat a kézfertőtlenítő lehetőségeket, eszközöket, amelyek ilyenkor indokoltak. Végezzék el a szokásosnál is gondosabban azokat a takarítási, tisztítási, fertőtlenítő feladatokat, amelyeket egyébként is mindig elvégeznek.

A vendégek felé pedig az egyetlen, és nagyon fontos kérésünk, hogy mindenben kövessék a fürdőüzemeltetők javaslatait, utasításait, hiszen azok az ő biztonságukat szolgálják – hívta fel a figyelmet.