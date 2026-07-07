Elítélték a nőt, aki kábítószerrel átitatott levelet küldött a börtönbe

Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt a Kazincbarcikai Járásbíróság egy nőt, aki kábítószerekkel átitatott levelet küldött börtönbüntetését töltő élettársának – közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya kedden az MTI-vel.

A bíróság az előkészítő ülésen rendvédelmi szerv létesítményében elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettében mondta ki bűnösnek a nőt, és 2 év, 4 évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte.

A vádirat szerint a nő 2024 novemberében az izsófalvai postahivatalban olyan levelet adott fel a börtönbüntetését töltő élettársának, amit kétféle kábítószerrel itatott át.

A levelet a büntetés-végrehajtási intézet lefoglalta.

A bíróság enyhítő körülményként értékelte a vádlott beismerő vallomását, büntetlen előéletét, azt, hogy kiskorú gyermekek eltartásáról köteles gondoskodni, valamint a kábítószer hatóanyag-tartalmát. Súlyosító körülménynek tekintették, hogy elszaporodtak az ilyen típusú cselekmények, és hogy kétféle kábítószer is volt a levélen. Az ítélet nem jogerős.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)