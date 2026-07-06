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Lőfegyvereket és dohányterméket foglalt le egy buszon a készenléti rendőrség – VIDEÓ

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.07.06. 08:40

Főoldal / Kékfény

| Szerző: hirado.hu
Lőfegyvereket és dohányterméket foglaltak le egy menetrend szerinti nemzetközi buszon – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) hétfőn a police.hu oldalon.

Közleményük szerint még június 24-én az M5-ös autópálya balástyai lehajtójánál vizsgáltak át egy koszovói autóbuszt, mert felmerült a gyanú, hogy a járműben illegális termékeket hoztak be Magyarország területére.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei a vezető melletti ülések alatt kialakított gyári rekeszben négy fegyvernek látszó tárgyat találtak. Ezeket három zacskó, zárjegy nélküli cigarettával próbálták elfedni, emellett a busz 12 utasától is zárjegy nélküli dohánytermékeket foglaltak le.

A szakértői vizsgálat megállapította, hogy a lefoglalt tárgyak gáz- és riasztófegyverekből átalakított, 7,65 milliméteres kaliberű éles lőfegyverek; az egyikben hat lőszer is volt.

A nyomozók egy 42 éves férfit, a busz egyik vezetőjét lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását – áll a közleményben.

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A kiemelt kép forrása: Police.hu

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