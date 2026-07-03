Tisztázta a rendőrség: ezért vizsgálják felül a szolgálati kutyák otthon tartását

A rendőrség továbbra is támogatja a szolgálati kutyák otthon tartását – közölték pénteken a Magyar Rendőrség Facebook-oldalán.

Mint írták, hogy az elmúlt napokban több félreértés és találgatás jelent meg a rendőrség szolgálati kutyáinak otthon tartásával kapcsolatban.

„Szeretnénk egyértelművé tenni: a rendőrség továbbra is támogatja a szolgálati kutyák otthon tartását” – hangsúlyozták.

Hozzátették, hogy a jelenlegi felülvizsgálat célja nem ennek megszüntetése vagy korlátozása, hanem annak biztosítása, hogy a különleges képzettségű szolgálati kutyák tartása továbbra is megfeleljen az állatvédelmi, szakmai és jogszabályi előírásoknak.

A felülvizsgálat része annak a szakmai irányításnak, amely a szolgálati kutyák alkalmazását, képzését és tartását szabályozza, az eljárás során minden esetet egyedileg vizsgálnak, a döntések nem sablonok vagy szubjektív szempontok alapján születnek.

Kiemelték, hogy a rendőrség szakmai álláspontja változatlan: a szolgálati kutya és kutyavezető közötti szoros kapcsolat kiemelkedő jelentőségű, az a legjobb, ha szolgálaton kívül is minél több időt töltenek együtt, hiszen ez erősíti a bizalmat és az összhangot, amely a szolgálati feladatok eredményes végrehajtásának egyik alapja.

Kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)