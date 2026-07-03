Siófoki üldözés: ököllel ütötte meg az intézkedő rendőrt a francia férfi

Hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt nyomoz a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség annak a külföldi férfinak az ügyében, aki megütötte a vele szemben intézkedő rendőrt – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint szerdán, az éjszakai órákban Siófokon két rendőr intézkedés alá akarta vonni egy francia rendszámú személygépkocsi sofőrjét, aki fizetés nélkül hagyta el az egyik benzinkutat.

A francia férfi azonban a felszólítás ellenére nagy sebességgel elmenekült a rendőrök elől. Hosszas üldözés után az elkövető Balatonőszödre érve már nem tudott továbbhaladni az autójával, de a rendőri felszólítás ellenére nem szállt ki az járműből, és nem igazolta magát.

Az ügyészség szerint a járőrök az ellenálló férfit csak testi kényszer alkalmazásával tudták kiszállítani a kocsiból, aki még ekkor sem volt együttműködő: próbált a fogásból kiszabadulni, a földre esett, majd ököllel többször megütötte az egyik rendőr arcát.

A rendőrök a továbbra is aktívan ellenszegülő férfival szemben végül elektromos sokkolót használtak, majd megbilincselték – tették hozzá.

A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség a gépjármű sofőrjét hivatalos személy elleni erőszak miatt gyanúsítottként hallgatta ki, majd elrendelte az őrizetét. Az ügyészek a külföldi állampolgárságú gyanúsított letartóztatását indítványozták, melyről a Kaposvári Járásbíróság pénteken dönt – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: Magyar Rendőrség hivatalos Facebook-oldala)