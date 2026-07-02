Gyerekeket is rászoktattak a drogra – felszámoltak egy tatai bűnbandát

Összehangolt rendőrségi akcióban számolták fel azt a bűnbandát, amely kristályt terjesztett Tatán és környékén – közölte a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a police.hu oldalon. A nyomozás szerint a dílerek veszélyes anyaggal hígították a kábítószert, fiatalkorúakat is bevontak a fogyasztók közé, és lopott tárgyakat fogadtak el fizetségként.

A közlemény szerint a tatai nyomozók kedden a megyei társszervekkel együtt csaptak le egy 55 éves helyi férfira és két társára.

A férfi kristályt árult, és még „14. életévüket be sem töltött gyermekeket is rászoktatott az anyagra” – írták, hozzátéve, hogy a gyanúsítottak veszélyes anyaggal hígították a szert, közvetlen életveszélynek kitéve a fogyasztókat.

A hálózat fenntartásához a bűnözők orgazdaként tevékenykedtek: a kábítószerért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és hangfalakat is elfogadtak.

A megyei rendőrkapitányságok összefogásának köszönhetően a nyomozók nemcsak a dílereket, hanem a fogyasztói kört és a lopott tárgyak eredetét is azonosították.

A férfit kábítószer-kereskedelem és pénzmosás bűntette miatt őrizetbe vették, társai szintén gyanúsítottként felelnek tetteikért – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)