Gyerekeket is rászoktattak a drogra – felszámoltak egy tatai bűnbandát

A közlemény szerint a tatai nyomozók kedden a megyei társszervekkel együtt csaptak le egy 55 éves helyi férfira és két társára.
A férfi kristályt árult, és még „14. életévüket be sem töltött gyermekeket is rászoktatott az anyagra” – írták, hozzátéve, hogy a gyanúsítottak veszélyes anyaggal hígították a szert, közvetlen életveszélynek kitéve a fogyasztókat.
A hálózat fenntartásához a bűnözők orgazdaként tevékenykedtek: a kábítószerért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és hangfalakat is elfogadtak.
A megyei rendőrkapitányságok összefogásának köszönhetően a nyomozók nemcsak a dílereket, hanem a fogyasztói kört és a lopott tárgyak eredetét is azonosították.
A férfit kábítószer-kereskedelem és pénzmosás bűntette miatt őrizetbe vették, társai szintén gyanúsítottként felelnek tetteikért – áll a közleményben.
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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)