Vegyi anyag jogosulatlan elszállításával milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében

Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében; a gyanúsítottak évekig nagy mennyiségben szállítottak el termeléshez szükséges vegyi anyagokat jogosulatlanul egy üzem telephelyéről – közölte a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a Police.hu oldalon.

A rendőrség 2024 júliusában jutott a bűncselekményre utaló információkhoz. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyolc hónapig tartó felderítőmunkával tárta fel a történtek hátterét. Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2025. április 9-én és 10-én

összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békés vármegyében öt embert fogtak el.

Közöttük volt, aki a szállítást szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat.

Kapcsolódó tartalom Dubajban fogták el az ötmilliárdos mobiltelefonos áfacsalás egyik gyanúsítottját A nyomozók szerint a férfi hamis számlák kiállításával járult hozzá több száz millió forintnyi kár okozásához.

Az intézkedések a fővárosi kormányhivatal, a katasztrófavédelem és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda közreműködésével zajlottak. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően

több mint 250 alkalommal mintegy egymilliárd-ötvenmillió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzem telephelyéről.

A vegyszereket Budapesten tárolták, majd továbbértékesítették.

Az öt férfit különösen jelentős értékre, bűnszervezetben elkövetett sikkasztással gyanúsítják.

Közülük négyen jelenleg is letartóztatásban vannak.

A rendőrség a büntetőeljárás iratait kedden vádemelési javaslattal továbbította a Békéscsabai Járási Ügyészségre.

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