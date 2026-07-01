Vegyi anyag jogosulatlan elszállításával milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében

A rendőrség 2024 júliusában jutott a bűncselekményre utaló információkhoz. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyolc hónapig tartó felderítőmunkával tárta fel a történtek hátterét. Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2025. április 9-én és 10-én
összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békés vármegyében öt embert fogtak el.
Közöttük volt, aki a szállítást szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat.
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Az intézkedések a fővárosi kormányhivatal, a katasztrófavédelem és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda közreműködésével zajlottak. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően
több mint 250 alkalommal mintegy egymilliárd-ötvenmillió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzem telephelyéről.
A vegyszereket Budapesten tárolták, majd továbbértékesítették.
Az öt férfit különösen jelentős értékre, bűnszervezetben elkövetett sikkasztással gyanúsítják.
Közülük négyen jelenleg is letartóztatásban vannak.
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A rendőrség a büntetőeljárás iratait kedden vádemelési javaslattal továbbította a Békéscsabai Járási Ügyészségre.
A kiemelt kép illusztráció.