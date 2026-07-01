Órákig tartó haláltusa után meghalt az idős asszony, akit az élettársa bántalmazott

Tizenhét év szabadságvesztésre ítélt a Miskolci Törvényszék nem jogerősen egy férfit, aki 2024 novemberében olyan súlyosan bántalmazta élettársát sajószentpéteri otthonukban, hogy az asszony belehalt sérüléseibe – közölte a bíróság sajtóosztálya szerdán az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a vádlottat különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében találták bűnösnek.

A szabadságvesztés kiszabása mellett a törvényszék kimondta, hogy a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége kizárt.

Az elkövetéskor 61 éves férfi és a 71 éves nő csaknem húsz éve voltak élettársak, italozó életmódot folytattak, kapcsolatuk pedig konfliktusokkal terhelt volt. Az asszonynak számos egészségi problémája volt, rendszeres orvosi ellátásra és segítségre szorult. A bűncselekmény napján ittasan veszekedni kezdtek, a férfi többször ököllel megütötte a nőt, majd amikor az a földre került, többször megtaposta.

A vádlott ezután magára hagyta a sértettet, és máshol ivott tovább.

A nő a súlyos sérülések miatt a helyszínen meghalt, „haláltusája órákig is eltarthatott” – írták. A közlemény szerint a törvényszék a döntéshozatalkor azt mérlegelte, hogy a vádlott ugyan nem használt eszközt, de testi erőfölényével az idős, beteges sértetten felülkerekedve őt létfontosságú szervek testtájékán bántalmazta, majd cselekményének következményeivel kapcsolatban teljes közömbösséget mutatott. Mindezek alapján megállapítható volt, hogy szándéka túlmutatott a testi sértésen; meg akarta ölni az asszonyt.

Súlyosító körülményként értékelték az elkövetés kitartó jellegét, azt, hogy a vádlott önhibából eredő ittas állapotban, közeli hozzátartozója sérelmére követte el a bűncselekményt, és azt is, hogy az többszörösen minősült. Enyhítő körülmény volt a vádlott részbeni beismerése, az utolsó szó jogán a sértett lánya felé kifejezett bocsánatkérése, megbánása, büntetlen előélete és az időmúlás is.

A bíróság helyt adott a sértett törvényes örököse polgári jogi igényének, amely az asszony eltemetésével járó költségek érvényesítésére vonatkozott és kötelezte a vádlottat ennek megfizetésére – közölték. Az ítélettel szemben az ügyész súlyosítás, a vádlott és védője elsődlegesen téves jogi minősítés megállapítása, másodlagosan a büntetés enyhítése érdekében fellebbezett. Az ügy a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik – olvasható a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Rosta Tibor)