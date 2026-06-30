Az „egész város” felrobbantásával fenyegetőzött az önjelölt budapesti dzsihadista, pszichiátriai kezelés helyett felfüggesztett börtönt kapott

Hat hónap – egy évre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte kedden a Budapest Környéki Törvényszék első fokon azt a férfit, aki különböző rendőrkapitányságoknak és a TEK-nek is terrorcselekmények elkövetésével fenyegető e-maileket küldött.

A vádirat szerint a budapesti férfi 2024. január 15-én több e-mailt küldött az Országos Rendőr-főkapitányságnak, a Készenléti Rendőrségnek és több kerületi rendőrkapitányságnak, amelyben kérte, hogy küldjék ki lakcímére a Terrorelhárítási Központot, illetve közölte, hogy lőfegyverrel és lőszerrel rendelkezik. A vádlott később a Váci és a Győri Rendőrkapitányság e-mail-címére fenyegető üzeneteket juttatott el, amelyekben már a bécsi főpályaudvar felrobbantásáról írt.

A rendőrség korábbi közlése szerint a férfi üzeneteiben azt írta hogy „lángba borítom ma éjjel a várost”, „felrobbantom az egész várost – Allahu Akbar”, illetve „a Hamász nevében terrortámadást tervezek”.

A vádlott a tárgyaláson az utolsó szó jogán arra hivatkozott, hogy autizmusban és figyelemhiányos hiperaktivitási zavarban (ADHD) szenved. Az e-maileket ártatlan üzeneteknek nevezte, ezzel együtt közölte, hogy tettét megbánta. A bíróság végül elsőfokú ítéletében a 27 éves budapesti férfit háromrendbeli, terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettében mondta ki bűnösnek. A felfüggesztett börtön idejére elrendelte a férfi pártfogói felügyeletét, emellett 1,3 millió forint perköltség megfizetésére kötelezte. A bíróság a tényállást a vádirattal megegyezően állapította meg, így elsősorban azt, hogy a vádlott fenyegetése komoly félelem kiváltására volt alkalmas. Az elmeorvosi szakértő ugyanakkor alátámasztotta, hogy a vádlott autizmusban szenved és az elkövetés idején kóros elmeállapotban volt.

Büntethetőséget kizáró okot azonban nem állapítottak meg.

A bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe a férfi büntetlen előéletét, a beismerést, illetve hogy hosszú ideig állt kényszerintézkedés alatt, halmozott mentális zavarban szenved és kóros elmeállapotban követte el tetteit. Súlyosító körülménykét értékelte ugyanakkor, hogy több fenyegető üzenetet is küldött. A vádlott tudomásul vette az ítéletet, amely azonban nem emelkedett jogerőre, miután védője és az ügyész is három nap gondolkodási időt kért.

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