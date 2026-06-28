Kiégett egy autó az autópályán, egy sávon halad a forgalom

Közölték: a székesfehérvári hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet, a lángok a száraz aljnövényzetet is elérték.
A tűz az aszfaltban és a kilométerszelvényt jelző táblában is kárt tett.
A munkálatok idejére egy sávon halad a forgalom az érintett pályaszakaszon.
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Több mint ezer tonna hús égett el a kigyulladt nyírbátori üzemben, ahol a térség képviselője szerint határérték feletti ammóniakoncentrációt mértek
A térség tiszás országgyűlési képviselője szintén a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammóniakoncentrációt mértek.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Kisalföld)