Kiégett egy autó az autópályán, egy sávon halad a forgalom

Teljesen kiégett egy gépkocsi az M7-es autópálya 70-es kilométerénél, Szabadbattyán térségében, a Budapest felé vezető irányban, a leállósávban vasárnap – erről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatta az MTI-t.

Közölték: a székesfehérvári hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet, a lángok a száraz aljnövényzetet is elérték.

A tűz az aszfaltban és a kilométerszelvényt jelző táblában is kárt tett.

A munkálatok idejére egy sávon halad a forgalom az érintett pályaszakaszon.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Kisalföld)