Vádat emeltek egy mozdonyvezető ellen, aki kollégáját és az utasokat is veszélyeztette

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vádat emelt az ellen a 36 éves mozdonyvezető ellen, aki későn kezdte meg a fékezést, így veszélynek tette ki jegyvizsgáló kollegáját és az utasokat, utóbbiak közül többen meg is sérültek – közölte a Fővárosi Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a férfi az általa vezetett vonattal 2024. december 2-án kora délután a Keleti pályaudvarra érkezett az 1. vágányon.

A beérkező járműszerelvények megengedett legnagyobb sebessége 15 kilométer per óra; a masiniszta figyelmetlen volt, és a szerelvény fékezését későn kezdte meg, így az úgynevezett ütközőbak előtt a szerelvény már nem tudott megállni, hanem körülbelül 9 kilométer per órával nekiütközött annak.

A vádlott így veszélyhelyzetbe hozta a vonaton tartózkodó jegyvizsgáló munkatárást és az utasokat – tették hozzá, azzal együtt, hogy az ütközés következtében a vonat három utasa is könnyebben sérült.

Az esemény a vasúti forgalomban zavart nem okozott, az ütközőbakban kár nem keletkezett, a mozdony viszont megsérült, a kár körülbelül félmillió forint volt.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a vádlottat vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével vádolta meg vádiratában.

A kerületi ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság – tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben – pénzbüntetést szabjon ki és határozott időre tiltsa el a férfit a vasúti járművezetéstől; a bíróság 390 ezer forint pénzbüntetést szabott ki, azonban nem tartotta szükségesnek a járművezetéstől eltiltást.

A végzéssel szemben a kerületi ügyészség a vádlott terhére tárgyalás tartását kérte, és a vasúti járművezetéstől eltiltás kiszabását is indítványozza – áll a közleményben.

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Kiemelt kép forrása: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre