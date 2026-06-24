Végzetes hiba a telephelyen: a betonkeverő végzett a szerelővel

Az ügyészség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki a vádhatóság szerint az egyik gazdasági társaság ügyvezetőjeként felelős egy villanyszerelő alkalmazottjának a betonkeverő javítása közben bekövetkezett haláláért.

A Kazincbarcikai Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség a vádhatóság honlapján szerdán.

Azt írták:

az elkövető javítás közben szabálytalanul újra indította a betonkeverő gépet, ezzel egy villanyszerelő alkalmazottja halálát okozva.

A vádirat szerint a vádlott egy gazdasági társaság ügyvezetőjeként a sértettet villanyszerelőként foglalkoztatta. Az elkövető egy borsodi településen lévő telephelyen 2024. október végén a villanyszerelővel együtt javította a meghibásodott betonkeverő gépet.

Az elektromos vezérlés hibája okán újrakötötték a végálláskapcsolóhoz tartozó vezetéket, így az adalékanyag felvonó puttonyt mozgató villanymotor indíthatóvá vált. A vádlott bement a vezérlőegységbe, ahonnan nem volt rálátása a munkaterületre, a sértett pedig szerelés közben bebújt a betonkeverő alá. Erről a vádlott nem tudott, és próbaindítást végzett – ismertette az ügyészség, hozzáfűzve, hogy a betonkeverő gép puttonya a meghibásodás miatt nem lefelé, hanem felfelé indult el, a sértett nem tudott kitérni előle, beszorult a sóderszállító csille és a betonkeverő tartószerkezete közé.

Amikor a vádlott észlelte a balesetet, kikapcsolta a berendezést, megpróbálta kiszabadítani a sértettet, azonban már eredménytelenül, mivel a sértett a helyszínen életét vesztette.

A gép javítása szakszerűtlenül történt, a vádlott a berendezést úgy működtette, hogy a baleset helyszínére nem volt rálátása. A férfi megelőzőleg az indításkor biztonsági jelzést nem adott, és nem győződött meg arról, hogy a sértett a veszélyes térben tartózkodik-e.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben felfüggesztett fogházbüntetést indítványozott, valamint indítványozta eltiltását olyan ügyvezetői foglalkozás gyakorlásától, amelyhez kapcsolódik építőipari munka vagy nehézgép kezelése.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/MTVA/Róka László)