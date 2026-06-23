Celluxszal ragasztotta le egy síró kislány száját egy óvodapedagógus, vádat emeltek ellene

A Gödöllői Járási Ügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat egy óvodapedagógussal szemben, aki az óvodában egy kislányt bántalmazott – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a nő egy Gödöllőhöz közeli település óvodájában dolgozott óvodapedagógusként. 2024 áprilisában az 5 éves kislány az udvaron összeveszett egy kisfiúval, akivel ütni kezdték egymást.

Az óvónő a gyerekeket szétválasztotta és a kislányt büntetésül egy kisszékre ültette, de a kislány hangosan sírni kezdett, mert társai csúfolták.

A sértett zokogását és kiabálását meghallotta az irodában tartózkodó óvodapedagógus, aki az udvarra ment, s miután a kolléganője tájékoztatta a történtekről, a vádlott a síró kislány kezét megfogta és az irodába vitte, ahol egy széles cellux ragasztószalaggal leragasztotta a kislány száját, majd azt körülbelül egy perc elteltével letépte.

Miután a kislány abbahagyta a sírást, a vádlott visszavitte őt az udvarra – tették hozzá.

A kislánynak könnyű, 8 napon belül gyógyuló sérülése keletkezett.

Az ügyészség a közleményben hangsúlyozta, hogy a vádlott magatartásával veszélyeztette a kiskorú erkölcsi, érzelmi és testi fejlődését.

A Gödöllői Járási Ügyészség a nőt kiskorú veszélyeztetésének bűntettével és minősített könnyű testi sértés bűntettével vádolja. Az ügyben a Gödöllői Járásbíróság fog dönteni – írták.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)