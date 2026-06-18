Összehangolt akcióban számoltak fel egy feltételezett drogterjesztői kört

Összehangolt rendőrségi akcióban hét embert állítottak elő Dunaújváros térségében, közülük hatot kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítanak. A nyomozók több helyszínen csaptak le, és kábítószergyanús anyagokat, készpénzt, ékszereket, mobiltelefonokat, valamint egy autót is lefoglaltak.

A közlemény szerint a nyomozás még 2025 nyarán indult, miután a rendőrök információt szereztek arról, hogy egy férfi Nagyvenyimen kábítószerrel kereskedik, illetve egy baracsi házaspár is gyanúba keveredett.

A nyomozáskor kiderült, hogy a házaspár a jellemzően amfetamint tartalmazó kábítószert egy kulcsi embertől szerezte be. Végül a rendőrök kedden összehangolt akciót hajtottak végre: elfogták a bűncselekményekkel összefüggésbe hozható embereket, továbbá kábítószergyanús anyagokat, nagyobb mennyiségű készpénzt, ékszereket, mobiltelefonokat, valamint egy gépjárművet foglaltak le.

A rendőrök hét embert állítottak elő a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságra, közülük hatot kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt, egyet pedig kábítószer birtoklásának vétsége miatt hallgattak ki – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció – Fotó: police.hu