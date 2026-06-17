Több bankjegykiadó automata felrobbantásával gyanúsított szlovák férfit fogtak el a magyar rendőrök – VIDEÓ

Elfogtak Budapesten egy szlovák férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy a hazájában több pénzkiadó automatát is felrobbantott – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán a Police.hu oldalon.

A közlemény szerint Szlovákiában 2026 májusában több pénzkiadó automatát robbantott és fosztott ki egy férfi, aki később autóval Magyarországra jött, és a fővárosban, egy IX. kerületi ingatlanban húzta meg magát.

A szlovák és cseh hatóságoktól kapott jelzések elemzését követően a BRFK nyomozói és a Nemzeti Védelmi Szolgálat tisztjei közös felderítés során azonosították a férfi tartózkodási helyét, aki ellen a szlovák társhatóságok európai elfogatóparancsot adtak ki.

A felderítés eredményeként – a Terrorelhárítási Központ támogatásával – múlt pénteken egy ferencvárosi lakóház mélygarázsában fogták el a fegyveres rablások és más súlyos bűncselekmények miatt többszörösen büntetett, 28 éves szlovák állampolgárt.

A férfi lakásán a rajtaütéskor a bűncselekmények elkövetéséhez használt tárgyi bizonyítékokat – maszkot, fejlámpát, lopott rendszámtáblákat, lövedékálló mellényt, kesztyűket és gumilövedékes fegyvert –, továbbá robbanóanyag működtetésére alkalmas eszközöket – időzítő berendezést, rádió távirányítókat és indítógyutacsokat – találtak és foglaltak le a fővárosi rendőrök.

A BRFK a férfi ellen robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés bűntett gyanúja miatt indított eljárást, egyúttal az európai elfogatóparancs értelmében őrizetbe vették.

Mivel Magyarországon nem követett el robbantásos bűncselekményt, ezért kiadatásáról a külföldi hatóságokkal egyeztetnek – áll a Police.hu oldalon elérhető közleményben.

Kiemelt kép: A Nemzeti Védelmi Szolgálat és a BRFK munkatársai fogták el a szlovák férfit (Fotó: Police.hu)