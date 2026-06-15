Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a karateedzőt, aki felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban

A Szolnoki Járásbíróság 1 év – végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte első fokon hétfőn azt az 56 éves karateedzőt, aki felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban 2024 nyarán. A döntés nem jogerős.

A. T. R.-t védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt ítélték el, a bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése nem valósult meg.

A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották mindennemű karatetevékenységtől mint foglalkozástól, különösen karate oktatásától, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték.

A vádlott a börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A döntés nem jogerős, az ügyész, A. T. R. és a védője is három munkanap gondolkodási időt kért.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)