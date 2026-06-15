Elfogták a dunavecsei Szűzanya-szobrot megrongáló férfit

Pár órán belül elfogták a rendőrök még szombaton a Bács-Kiskun vármegyei Dunavecse külterületén lévő medjugorjei Szűzanya-szobor rongálóját – közölte a vármegyei rendőr-főkapitányság a Police.hu-n hétfőn.

A tájékoztatás szerint a Dunavecse külterületén, az 513-as főúton, a körforgalom közepén elhelyezett szobor rongálásáról szombaton reggel érkezett bejelentés a rendőrségre.

A kunszentmiklósi rendőrök pár órán belül elfogtak egy dunavecsei férfit, aki beismerte, hogy egy kapával törte le a Mária-szobor fejét. A férfi ellen rongálás miatt indult eljárás.

A köztéri alkotást nem először rongálták meg. A szobrot a dunavecsei Római Katolikus Egyházközség kezdeményezésére 2023 májusában állították fel először. Tíz nap múlva azonban egy ismeretlen elkövető a felismerhetetlenségig szétverte a szobor felső részét, a karját letörte. Az egyházközség a KDNP támogatásával és közösségi összefogással új szobrot állított az előző alkotás helyére.

Az új Mária-szobrot 2023. december 28-án helyezték el a körforgalom közepén. A tervek szerint az újévi ünnepi program részeként, 2024. január 1-jén szentelték volna fel. Alig néhány nappal később, 2023. december 31-én, szilveszterre virradóra azonban a szobrot ismét lefejezték. A darabokat pedig szétszórták.

Az elkövető elfogására nyomozócsoport alakult, és hamar őrizetbe vettek még januárban egy román állampolgárságú férfit, aki beismerte, hogy mindkét alkalommal megrongálta a szobrot, először egy kővel, majd baltával. A férfi azzal magyarázta tettét, hogy összeveszett a feleségével, és így vezette le a dühét.

A medjugorjei Szűzanya-szobrot közadakozásból és adományból harmadszor is felállították a városszéli közforgalom közepén. A talapzatra helyezett köztéri alkotást pünkösdvasárnap szentelték fel.

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