Egy nap alatt két komoly kábítószerbűnözőt kaptak el Törökszentmiklóson

Törökszentmiklóson egy napon belül egy 26 éves férfit és egy negyven éves nőt is elfogtak a rendőrök. Mindkét gyanúsított a lakásában árulta a kábítószert. A dílereket a rendőrség őrizetbe vette, a bíróság pedig mindkettejüket letartóztatta.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján számolt be arról, hogy a törökszentmiklósi rendőrök szerdán két helyi drogkereskedőre csaptak le.

Egyikük egy 26 éves férfi, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy rendszeresen értékesített lakásában helyi lakosoknak drogot

– ismertették, hozzáfűzve, hogy nála a kutatás során kristályos, fehér port foglaltak le, amelynek hatóanyag-tartalma meghaladja a jelentős mennyiséget.

A rendőrség tájékoztatása szerint

a másik díler – egy 40 éves helyi nő – szintén lakásában árulta a drogot többeknek.

Tőle a kutatás alkalmával több mint száz gramm sárga, nedves, kristályos anyagot foglaltak le, ami az előzetes szakértői vélemény szerint kábítószernek minősül. Nemcsak drogot, hanem értékesítéshez használatos eszközöket, crackpipát és mobiltelefonokat is lefoglaltak a gyanúsítottaktól.

Mindkettőjüket kábítószer-kereskedelem miatt hallgatták ki gyanúsítottként, őrizetbe vették és a bíróság letartóztatta őket – áll a police.hu oldalon elérhető beszámolóban.

Kiemelt kép: A kutatás során lefoglalt kábítószer és egyéb tárgyak (Fotó: police.hu)