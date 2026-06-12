Tizenhárom kilogramm kábítószert foglaltak le egy 58 éves veszprémi férfitől

Tizenhárom kilogrammnyi, különböző kábítószert foglaltak le a rendőrök egy 58 éves veszprémi férfitől – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a rendőrök június 1-jén csaptak le a drogdílerre; a nyomozók azzal gyanúsítják, hogy a Veszprém külterületén lévő Csatár-hegyen egy házban árusított különböző típusú kábítószereket ismerősei körében. A gyanúsított elfogásakor valamennyi hozzá tartozó ingatlanban kutatást tartottak: a Csatár-hegyi házban 749 gramm amfetamin, 356 gramm marihuána és 12,342 kilogramm hasis került elő. Az utóbbit a díler vákuumfóliába csomagolta és pirospaprikával vegyítette – tették hozzá.

A lefoglalt kábítószer feketepiaci értéke meghaladja a 70 millió forintot – írták.

A kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított férfit bűnügyi őrizetbe vették, a bíróság elrendelte a letartóztatását – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Rosta Tibor)