TikTok-influenszerekre csapott le a NAV, akik több millió forintos bevételük után nem fizettek adót

Két népszerű tartalomgyártó (TikTok) akadt fenn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kockázatelemzőinek szűrőjén, több millió forintos bevételük után nem fizettek adót, a platformok üzemeltetőitől érkezett összegeket gyermekeik bankszámlájára utaltatták – közölte a hatóság pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártók YouTube-on és TikTokon szerzett bevételeit vizsgálta az adóhivatal: az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével. Mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, és nem vallották be online tevékenységükből származó jövedelmeiket sem, ráadásul megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Bár az influenszerek kezdetben nem működtek együtt, végül elismerték tartalomgyártásból származó bevételeiket – tették hozzá. Hangsúlyozták, hogy

a tartalomgyártásból, közösségimédia-platformokról vagy egyéb online szolgáltatásokból származó bevételek ugyanúgy adókötelesek, mint bármely más jövedelem, az adóköteles tevékenységhez pedig adószámot kell igényelni.

A be nem vallott jövedelem után pedig pótlólag meg kell fizetni az szja-t, a szochót (szociális hozzájárulási adó), s ezen túl a bevételeiket illegálisan eltitkoló influenszerek – akár 200 százalékos mértékű – adóbírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak.

„Aki adószámot is „elfelejt” igényelni, annak terhére a mulasztása miatt egymillió forintos bírságot is kiszabhat a NAV”

– áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Hayoung Jeon)