Több millió forintot lopott egy takarítónő a munkahelyén, vádat emeltek ellene

A közlemény szerint a budapesti nő 2025 nyarán takarítóként helyezkedett el egy Dabashoz közeli településen működő cégnél; a munkáltató azt is biztosította neki, hogy a cég székhelyén kialakított lakrészben lakjon.
A nő pár hónap alatt kifigyelte, hogy a cég sofőrjei az irodaépületbe az ablakpárkányon hagyott kulccsal mennek be, az aznap keresett pénzt pedig az iroda asztalán helyezik el.
A nő 2025 decemberében, karácsony előtt bement az irodába és onnan több mint ötmillió forintot emelt el; a vádlott a lopott pénzt felélte. A Dabasi Járási Ügyészség a nőt minősített lopás bűntettével vádolja, a vádlott bűnösségéről a Dabasi Járásbíróság dönt majd – áll a közleményben.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)