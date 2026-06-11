Több millió forintot lopott egy takarítónő a munkahelyén, vádat emeltek ellene

A Dabasi Járási Ügyészség lopás bűntette miatt emelt vádat azzal a takarítónővel szemben, aki az őt foglalkoztató cég irodájából több millió forintot lopott el – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a budapesti nő 2025 nyarán takarítóként helyezkedett el egy Dabashoz közeli településen működő cégnél; a munkáltató azt is biztosította neki, hogy a cég székhelyén kialakított lakrészben lakjon.

A nő pár hónap alatt kifigyelte, hogy a cég sofőrjei az irodaépületbe az ablakpárkányon hagyott kulccsal mennek be, az aznap keresett pénzt pedig az iroda asztalán helyezik el.

A nő 2025 decemberében, karácsony előtt bement az irodába és onnan több mint ötmillió forintot emelt el; a vádlott a lopott pénzt felélte. A Dabasi Járási Ügyészség a nőt minősített lopás bűntettével vádolja, a vádlott bűnösségéről a Dabasi Járásbíróság dönt majd – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)