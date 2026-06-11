Öt és fél év börtönt kapott a férfi, aki egy születésnapi összejövetelen hasba szúrta ismerősét

Első fokon öt és fél év börtönbüntetésre ítélte a Szegedi Törvényszék azt a hódmezővásárhelyi férfit, aki 2023 nyarán egy születésnapi összejövetelen késsel megszúrta ismerősét. A sértett életveszélyes állapotba került, de az időben érkező orvosi segítség megmentette az életét.

A közlemény szerint a törvényszék életveszélyt okozó testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek a vádlottat. A bíróság döntött arról, hogy a férfi legkorábban a büntetés kétharmad részének letöltése után bocsátható feltételes szabadságra.

Az ítélet szerint a vádlott dulakodás közben, álló helyzetben, egy ismeretlen pengehosszúságú késsel egy alkalommal, közepes erővel szúrta meg a sértettet a hasán, egy másik kisebb erejű szúrás a combját érte el. Az ügyészi állásponttal szemben – amely emberölés kísérletével vádolta a férfit – a bíróság a sérülések jellege, elhelyezkedése, valamint a szúrt csatorna hossza alapján nem következtetett ölési szándékra.

A sértett a hasi szúrt sérülés miatt közvetlen életveszélyes állapotba került, mivel nála hasűri vérzés alakult ki és sürgősségi műtéti feltárása is szükségessé vált, így életét csak a szakszerű és időben érkező orvosi segítség mentette meg. A vádlott a sérülést észrevéve megpróbált orvosi segítséget hívni és a mentőszolgálatot értesíteni, és ezzel csak akkor hagyott fel, amikor meggyőződött róla, hogy más már sikeresen felvette a kapcsolatot a mentőkkel.

Az ítélet nem jogerős, az ellen az ügyészség eltérő minősítés megállapítása és súlyosítás, míg a vádlott és védője elsődlegesen felmentés, a védő másodlagosan a kiszabott büntetés enyhítése érdekében jelentett be fellebbezést.

Kiemelt kép forrása: MTI/Noszlopy N. Miklós