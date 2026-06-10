Rabszolgaként tartották és bántalmazták a hajléktalan nőt – fegyházra ítélték a pátrohai házaspárt

Nem jogerősen 14 év fegyházra és 10 év börtönre ítélte a Nyíregyházi Törvényszék azt a pátrohai házaspárt, akik közel egy éven át embertelen körülmények között tartottak fogva és rendszeresen bántalmaztak egy hajléktalan nőt. Az asszony később belehalt az elszenvedett sérülésekbe, az éheztetésbe és a kihűlésbe.

A törvényszék az MTI-hez szerdán eljutatott közleményében azt írta: az ítélet tényállása szerint a pár férfi tagja, az elsőrendű vádlott az interneten ismerkedett meg az italozó életmódot folytató, rendezetlen családi körülmények között élő asszonnyal, akit rávettek arra, hogy szállásért és ennivalóért cserébe segítsen nekik a ház körüli munkákban. A korábban ígértekkel ellentétben azonban a nő élelmezéséről nem gondoskodtak megfelelően, önállóan nem vehetett ki élelmiszert a hűtőszekrényből, a földön altatták, engedélyük nélkül a házat sem hagyhatta el.

Az asszonyt – ha a rábízott feladatokat nem megfelelően végezte el – a férfi ököllel és sodrófával rendszeresen, felesége pedig puszta kézzel, alkalomszerűen bántalmazta. Eleinte háziszolgaként, később már házi rabszolgaként bántak vele – ismertették.

A férj emellett több alkalommal elektromos sokkolóval is nekiesett az egyre gyengébb állapotban lévő nőnek, amikor pedig a sértett kiszökött az ingatlanból, és segítséget próbált kérni, a két vádlott erőszakkal visszavitte, a férfi olyan erővel vágta pofon és rúgta fejbe, hogy két foga kiesett. Az éheztetés miatt már mozgás- és beszédképtelen sértetthez a házaspár nem akart orvosi segítséget hívni, ezért 2024. április 28-án gyermekük, a harmadrendű, illetve annak párja, a negyedrendű vádlott segítségével autóba ültették, majd mindannyian elindultak vele Budapest irányába. Útközben észrevették, hogy az asszony meghalt az autóban; az autópályáról lehajtva egy aszódi társasház parkolójában kirakták az élettelen testet, zsebébe tették a személyi igazolványát és a bankkártyáját, majd hazautaztak. A nő holttestét arra járó gyermekek találták meg, halála agyzúzódás, éheztetés és kihűlés miatt következett be – olvasható az ítéletben.

A törvényszék az első- és másodrendű vádlottakat halált okozó testi sértés, és a sértett kiszolgáltatott helyzetét kihasználva rábírással, illetve erőszakkal kényszerítve, a sértett sanyargatásával elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért a férfit 14 év fegyházbüntetésre, feleségét 10 év börtönbüntetésre ítélte. Harmad- és negyedrendű vádlottakra halált okozó segítségnyújtás elmulasztása bűntett miatt felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki a bíróság.

Az ítélet a házaspár fellebbezése miatt nem jogerős, a per a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.

Kapcsolódó tartalom Fegyház helyett börtönben kell letöltenie a büntetését az ismerősét kegyetlenül bántalmazó férfinak Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt 12 év börtönbüntetésre ítélte a Debreceni Ítélőtábla az ismerősét kegyetlenül bántalmazó elkövetőt.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)