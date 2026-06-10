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Állatkínzót fogtak Kőbányán: a bedrogozott férfi bántalmazta, majd az ablakon dobta ki a kutyát

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Szerző: hirado.hu
Forrás: police.hu
2026.06.10. 10:57

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| Szerző: hirado.hu
Súlyos testi sértés kísérletével, állatkínzással, zaklatással és kábítószer birtoklásával is gyanúsítják azt a férfit, aki lakótársnőjét fenyegette, valamint a nőt és kutyáját is bántalmazta. A BRFK azt közölte, hogy a 40 éves férfit kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon számolt be arról, hogy múlt csütörtökön egy férfi lakótársnőjét fenyegette és bántalmazta X. kerületi lakásukban.

A tájékoztatás szerint

a férfi a nő kutyájára tévéállványt borított, és az állatot az ablakon át az előtetőre dobta. A bejelentésre helyszínre érkező rendőrök elfogták az elkövetőt. A lakásban kábítószergyanús anyagokat találtak, és a férfi drogtesztje is pozitív lett – ismertette a BRFK, hozzátéve, hogy az asszony könnyű sérüléseket szenvedett, a kutyát pedig állatorvos látta el.

A BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányságon a 40 éves P. Balázst súlyos testi sértés kísérlete, állatkínzás, zaklatás és kábítószer birtoklása megalapozott gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását – áll a police.hu oldalon elérhető beszámolóban.

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