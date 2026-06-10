A budai Várnegyedben fogtak el a rendőrök egy ámokfutó autóst

Budapesten szerdán egy gépkocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott, és menekülni kezdett, miközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. Az autós a Lánchídon keresztül az I. kerület, Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak. Egy rendőr megsérült, az ámokfutót elfogták.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a rendőrség honlapján számolt be arról, hogy szerda délelőtt az autóbuszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst a rendőrök Budapesten, az Andrássy úton. Tájékoztatásuk szerint a gépkocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott, és menekülni kezdett, miközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el.

A Lánchídon keresztül az I. kerület, Csónak utcáig jutott, ahol 11 óra előtt tíz perccel nekihajtott két motoros rendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak

– tudatták.

A gépkocsit vezetőjét a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett – áll a BRFK Police.hu oldalon elérhető közleményében.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)