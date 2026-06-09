Banki alkalmazottnak adta ki magát, közel 47 millió forintot csalt ki egy váci férfi

Egy 22 éves férfi banki kiberbiztonsági munkatársnak kiadva magát csaknem 47 millió forintot szerzett meg egy sértettől. A csaló telefonon vette rá áldozatát egy program telepítésére, miközben több részletben leemelték a pénzt a bankszámlájáról. A rendőrök felderítették az ügyet, a férfi letartóztatásba került. A hatóságok ismét figyelmeztetnek: ha valaki banki alkalmazottnak adja ki magát telefonon, és program telepítésére vagy pénzmozgatásra kér, nagy valószínűséggel csalóval van dolgunk.

A gyanú szerint a 22 éves csaló április végén hívta fel a sértettet, és azt állította, hogy kiberbiztonsági munkatársként telefonál, mert gyanús pénzmozgásokat észlelt az érintett számlán. Arra kérte a sértettet, hogy töltsön le egy víruskereső programot, amit ő meg is tett, majd nemsokára észrevette, hogy míg telefonon beszéltek, négy részletben csaknem 47 millió forintot emeltek le a bankszámlájáról – olvasható a Police.hu oldalon.

Miután az eset a váci rendőrök tudomására jutott, azonnal adatot gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki, és felgöngyölítették a szálakat. Ennek során eljutottak egy 18 éves nőhöz, akit gyanúsítottként hallgattak ki. Az eltűnt összegből ugyanis 7 millió az ő számlájára érkezett.

Nem sokkal később azonosították a 22 éves férfit is. Az információk alapján a férfit a nő kérte meg arra, hogy nyisson számára bankszámlát. Ezt követően a csaló lefotózta a nő igazolványait, majd bement ügyintézésre a számla megnyitásához.

Később azt állította, hogy ez nem sikerült, a valóságban azonban másképp történt: több ember nevére is nyitott bankszámlákat, majd a csalásokból származó összegeket ezekre utalta át – írták.

A csaló ellen elfogatóparancsot adtak ki, és május 27-én a fehérgyarmati rendőrök fogták el egy igazoltatás során. Közölték, a férfit pénzmosás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását.

A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a banki ügyintézők soha nem kérik utalásra az ügyfeleket telefonon, és bármilyen alkalmazás telepítésére sem.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)