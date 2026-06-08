Az utolsó pillanatban, a levegőben kapták el a hídról leugró férfit a budapesti rendőrök

A rendőröket június 7-én, 17 óra körül riasztották, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy férfi a hídról a Dunába készül ugrani. A helyszínre elsőként a BRFK Közrendvédelmi Főosztály két sheriff-egysége érkezett meg.
Szilágyi Zsolt rendőr törzsőrmester és Bajkó József Dávid rendőr törzsőrmester óvatosan közelítették meg a hídkorláton ülő férfit, akivel folyamatosan próbáltak kapcsolatot teremteni és szóval tartani. Miközben beszéltek hozzá, igyekeztek egyre közelebb kerülni hozzá.
Amikor a férfi egy pillanatra elfordította a tekintetét, Szilágyi Zsolt megpróbálta elérni. A férfi ekkor a mélybe vetette magát, a törzsőrmester azonban még időben megragadta az ingénél és a nadrágjánál. Társa azonnal a segítségére sietett.
A férfi ekkor már a korláton kívül, a levegőben lógott, miközben kapálózott és küzdött. A két rendőr végül közös erővel visszahúzta a 25 éves férfit a korláton belülre.
A drámai pillanatokat testkamerás felvétel is megörökítette, amely a BRFK közösségi oldalán látható. A rendőrség közlése szerint a gyors helyzetfelismerésnek, a lélekjelenlétnek és a jelentős fizikai erőfeszítésnek köszönhetően sikerült megakadályozni a tragédiát.
A kiemelt kép illusztráció.
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