Az utolsó pillanatban, a levegőben kapták el a hídról leugró férfit a budapesti rendőrök

Másodperceken múlt egy 25 éves férfi élete vasárnap kora este a Petőfi hídon. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) két rendőre éppen időben érkezett a helyszínre, és amikor a férfi a mélybe vetette magát, egyikük még el tudta kapni. Társával közösen végül visszahúzták a korláton kívül lógó férfit, megakadályozva a tragédiát.

A rendőröket június 7-én, 17 óra körül riasztották, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy férfi a hídról a Dunába készül ugrani. A helyszínre elsőként a BRFK Közrendvédelmi Főosztály két sheriff-egysége érkezett meg.

Szilágyi Zsolt rendőr törzsőrmester és Bajkó József Dávid rendőr törzsőrmester óvatosan közelítették meg a hídkorláton ülő férfit, akivel folyamatosan próbáltak kapcsolatot teremteni és szóval tartani. Miközben beszéltek hozzá, igyekeztek egyre közelebb kerülni hozzá.

Amikor a férfi egy pillanatra elfordította a tekintetét, Szilágyi Zsolt megpróbálta elérni. A férfi ekkor a mélybe vetette magát, a törzsőrmester azonban még időben megragadta az ingénél és a nadrágjánál. Társa azonnal a segítségére sietett.

A férfi ekkor már a korláton kívül, a levegőben lógott, miközben kapálózott és küzdött. A két rendőr végül közös erővel visszahúzta a 25 éves férfit a korláton belülre.

A drámai pillanatokat testkamerás felvétel is megörökítette, amely a BRFK közösségi oldalán látható. A rendőrség közlése szerint a gyors helyzetfelismerésnek, a lélekjelenlétnek és a jelentős fizikai erőfeszítésnek köszönhetően sikerült megakadályozni a tragédiát.

A kiemelt kép illusztráció.