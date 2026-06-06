Női ruhában, az ágyneműtartóban találtak rá a Top 50-es körözött férfira – videón a rendőri akció

Az akciósorozat negyedik ütemében a VII., VIII. és XIX. kerületi kapitányságok, a Közrendvédelmi Főosztály, valamint több vidéki rendőrkapitányság munkatársai vettek részt. Az ellenőrzést június 1-jén hajnalban hajtották végre – írja a police.hu.

A nyomozók az akciót megelőzően, május 18. és június 1. között összesen 1620 ügyet vizsgáltak át. Ezek között elfogatóparancsok, tartózkodási hely megállapítására irányuló körözések és eltűnési ügyek is szerepeltek.

Az összehangolt fellépés eredményeként 183 körözött személyt fogtak el, illetve derítették fel a tartózkodási helyüket. A körözések hátterében összesen 12 év 3 hónapnyi letöltetlen szabadságvesztés, valamint csaknem kétmillió forintnyi be nem fizetett pénzbírság állt.

Az akció során tíz eltűntként keresett embert épségben találtak meg, emellett tizenhét személyt kábítószerrel összefüggő bűncselekmény miatt vettek őrizetbe.

Nagy fogás

A rendőrök egy, az országos Top 50-es körözési listán szereplő – a police.hu közlése szerint – férfit is elfogtak.

A 26 éves férfit kifosztás miatt 7 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte a bíróság.

A BRFK Bűnügyi Bevetési Osztályának munkatársai május 28-án, egy XIII. kerületi lakás ágyneműtartójában találtak rá.

Mint írták, a BRFK Célkörözési Osztálya a jövőben is folytatja a hasonló célzott ellenőrzéseket és elfogási akciókat.

Kiemelt kép forrása: YouTube/PoliceHungary