Egy rendőr autóját felgyújtó férfi letartóztatását indítványozza az ügyészség

A közlemény szerint az ügy gyanúsítottja kedden a késő esti órákban a Gödöllői Rendőrkapitányság épülete előtt parkoló egyik autót égésgyorsító anyaggal öntötte le, majd felgyújtotta azt; az autó, amely teljesen kiégett, egy rendőré volt.
A Budakörnyéki Járási Ügyészség a szökés, elrejtőzés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyére tekintettel tett indítványt a többszörösen büntetett előéletű férfi letartóztatásának elrendelésére, melyről a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája a mai napon fog dönteni – írták.
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Kiemelt kép: Egy járőröző rendőrautó a Dob utcában Budapesten (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László)