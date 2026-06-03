Vádat emeltek a kaposvári emberölés elkövetőjével szemben

Tavaly novemberben egy volt katona a korábbi párját többször megütötte, majd az egyik késsel olyan súlyos sérüléseket okozott neki, amelynek következtében a sértett az életét veszítette. Az elkövető a lány nagybátyját is megsebesítette.

A Központi Nyomozó Főügyészségnek (KNYF) a közmédiához eljuttatott tájékoztatása szerint a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség benyújtotta a vádiratot a Kaposvári Törvényszéken a tavaly novemberben volt barátnője életét kioltó és egy férfit késsel megsebző elkövetővel szemben, aki azóta is letartóztatásban van.

A vádirat szerint a korábban szerződéses katonaként szolgáló vádlott 2025. november 15-én, megjelent a volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy személyes dolgait onnan elvigye, ekkor a vádlott és egykori barátnője veszekedni kezdtek, amely során az elkövető többször megütötte a sértettet, miközben a fiatal nő nagybátyja, aki a ház alsó szintjén lakott, meghallotta a vitát és elindult felfelé a lépcsőn.

A férfi szembe találkozott a lefelé tartó elkövetővel, aki a segíteni igyekvő rokont ököllel úgy megütötte, hogy az a földre esett

– ismertették.

A vádlott ezután a konyhában két kést vett magához azért, hogy megölje a sértetteket, majd az emelet felé indult. A földről eközben felkelő férfit az elkövető megöléssel fenyegette, és a két késsel többször megsebesítette. A sértett fejét és nyakát ért vágott sérülések nyolc napon belül gyógyultak – közölte az Ügyészség, hozzátéve, hogy

ezt követően a volt katona a ház emeletén tartózkodó volt párját többször megütötte, majd az egyik késsel olyan súlyos sérüléseket okozott neki, amelynek következtében a sértett az életét veszítette.

Az eljárás során az nyomozó ügyészek a férfi szervezetében és a lakásán kábítószert találtak, így több ember sérelmére, részben különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, valamint kábítószer birtoklás és fogyasztás miatt emeltek vele szemben vádat.

Az ügyben a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség a vádiratában indítványozta a vádlott letartóztatásának fenntartását, valamint, hogy a bíróság ítélje életfogytig tartó szabadságvesztés büntetésre. A vádlott katonai szolgálati jogviszonyát a Magyar Honvédség 2025. november 24-én méltatlanság miatt megszüntette – áll a KNYF által kiadott közleményben.

Kiemelt kép: Az ügyészség egyik épületéenk bejárata (Fotó: MTI/Róka László)