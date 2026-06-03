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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Kiskorú gyermekeiket szexuálisan bántalmazó házaspárt vett őrizetbe a rendőrség

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.03. 11:48

Főoldal / Kékfény

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| Szerző: hirado.hu
A rendőrség őrizetbe vett egy nyíregyházi házaspárt, amelynek tagjai a gyanú szerint szexuálisan bántalmazták kiskorú –12 évesnél fiatalabb – gyermekeiket, és kábítószert is adtak nekik, illetve súlyosan elhanyagolták az ellátásukat – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitánysága a police.hu-n szerdán.

Azt írták, hogy a rendőrség a gyermekvédelmi hatóság feljelentése alapján kezdeményezett eljárást a 42 éves férfival és a 38 éves nővel szemben, azt követően, hogy a hatóság a pár hét, kiskorú gyermekét gondozásba vette.

A munkanélküli és rendszeresen drogot fogyasztó szülők elhanyagolták gyermekeiket, nem biztosították a minimális lakhatási, élelmezési és ruházati ellátásukat sem. A szülők a gyermekek előtt fogyasztottak drogot, éltek szexuális életet, és őket is bevonták ezekbe a tevékenységekbe, amivel súlyosan veszélyeztették gyermekeik egészséges testi és lelki fejlődését.

A nyomozók nyíregyházi lakóhelyükön fogták el a férfit és a nőt, ahol a kutatás során 40 gramm droggyanús anyagot, valamint a kábítószer fogyasztásához használt tárgyakat, anyagmaradvánnyal szennyezett drogpipát foglaltak le.

A nyomozók az igazságügyi szakértők bevonásával folyó eljárásban

többrendbeli, folytatólagosan elkövetett, minősített szexuális erőszak, kiskorú veszélyeztetése, valamint kábítószer birtoklásának megalapozott gyanújával hallgatták ki a szülőket, őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat

– olvasható a közleményben.

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Kiemelt kép: Az egyik elfogott gyanúsított (Fotó: police.hu)

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bűncselekménycsaládon belüli erőszakgyermekbántalmazás

Kékfény

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