Fegyház helyett börtönben kell letöltenie a büntetését az ismerősét kegyetlenül bántalmazó férfinak

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt 12 év börtönbüntetésre ítélte a Debreceni Ítélőtábla az ismerősét kegyetlenül bántalmazó elkövetőt – tájékoztatta a táblabíróság sajtótitkára az MTI-t hétfőn.

Fórizs Ildikó közleményében azt írta, a Háger Tamás vezette tanács jogerős ítéletében a Miskolci Törvényszék elsőfokú ítéletét annyiban változtatta meg, hogy a vádlott a szabadságvesztést eggyel enyhébb végrehajtási fokozatban, fegyház helyett börtönben rendelte végrehajtani idős korára és súlyos betegségeire tekintettel.

A tényállás szerint a vádlott Miskolcon 2023 júliusában a késő délutáni órákban ismerőse ingatlanában italozott, majd néhány pohár elfogyasztása után a férfi távozott. Később azonban visszatért, mert szatyrát ott felejtette. A sértett beengedte őt az udvarra, felmentek a teraszra, ahol a vádlott ittas állapotban egy padon ülve elaludt.

Ezt követően – mivel a kóbor kutyák hangosan ugattak – a házigazda magához vette gáz-riasztó fegyverét, hogy azzal elijessze az ebeket. A kertkapuból visszatérő házigazdára az időközben felébredő vádlott minden előzmény nélkül rátámadt, dulakodni kezdtek, közben a vádlott megszerezte a fegyvert és azzal két lövést leadott.

Ezek egyike a sértett halántéktájékát érte, a házigazda egy székre roskadt, ahol őt a támadója tovább ütötte, fojtogatta, a szájába dugott egy fadarabot, amely a torkába ékelődött, azt később a kórházban tudták eltávolítani.

A vádlott cselekményének a szomszédok által értesített rendőrök vetettek véget. A sértett a bántalmazás következtében több, 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett el, a garatba került idegen test következtében életveszélyes állapotba került, annak kórházi eltávolítása nélkül fulladásos halála következett volna be – ismertette a sajtótitkár.

