A Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki a Fülöp-szigetek volt rendőrfőnöke ellen

A hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) megerősítette hétfőn, hogy november elején titkosított elfogatóparancsot adott ki Ronald Marapon Dela Rosa Fülöp-szigeteki politikus, nyugalmazott rendőrtiszt ellen emberiesség elleni bűncselekmények feltételezett elkövetése miatt.

A hágai közlemény szerint a Nemzetközi Büntetőbíróság feloldotta az elfogatóparancs titkosítását, melyben a bíróság azzal vádolja Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnök szövetségesét, volt országos rendőrfőnököt,

hogy felelősség terheli az országban 2011 és 2019 között folytatott kábítószer-ellenes háború során végrehajtott gyilkosságokért.

Emlékeztettek: a most 64 éves Dela Rosa az áldozatok hozzátartozóinak beadványai alapján tudhatott a célzott gyilkosságokról, így okkal feltételezhető, hogy közvetett bűntársként büntetőjogi felelősséggel tartozik legalább 32 ember megölésért.

Az ENSZ hágai székhelyű legfőbb bírói szerve április végén döntött arról, hogy emberiesség elleni bűncselekmény elkövetésének vádjával bíróság elé állítja Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnököt, a vádirat szerint Duterte legalább 78 ember meggyilkolásáért tehető felelőssé 2011 és 2019 között zajló kábítószerellenes háború során.

Emberi jogi szervezetek becslései szerint a drogellenes kampánynak összesen mintegy 30 ezer áldozata lehetett.

A Nemzetközi Büntetőbíróságot 2002-ben hozták létre. Ez a világ első állandó törvényszéke, amely a háborús és emberiesség elleni bűnöket vizsgálja, ha az adott ország erre nem képes vagy nem hajlandó. A világ első állandó háborús törvényszéke csak a 2002. július 1. után elkövetett bűncselekmények ügyében ítélkezhet, joghatósága a római alapokmányt ratifikáló több mint száz országra terjed ki.

Kiemelt kép: Ronald Dela Rosa, Fülöp-szigeteki politikus, nyugalmazott rendőrtiszt (Fotó: MTI/EPA/Rolex Dela Pena)