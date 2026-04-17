Öt évre ítélték másodfokon az Adele Haenel francia színésznőt szexuálisan bántalmazó filmrendezőt, Christophe Ruggiát

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.04.17. 16:02

Szerző: hirado.hu
Öt év szabadságvesztésre ítélte pénteken a párizsi fellebbviteli bíróság Christophe Ruggia francia filmrendezőt, amiért szexuálisan bántalmazta Adele Haenel színésznőt, amikor még kiskorú volt.

Az öt év szabadságvesztésből három évet felfüggesztettek, a börtönben letöltendő kettő pedig rendőri felügyelet mellett és elektromos nyomkövető viselésével kiváltható.

A párizsi fellebbviteli bíróság súlyosabb büntetést szabott ki, mint 2025 februárjában az elsőfokú bíróság, amely négy év – ezen belül két év felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte a rendezőt.

A hat évvel ezelőtt nyilvánosságra került ügy hatalmas visszhangot váltott ki a francia közéletben és elsősorban a filmes világban, s előkészítette az utat a francia metoo mozgalomnak. A kétszeres César-díjas francia filmsztár volt az első ismert színésznő, aki számos interjúban azzal vádolta a filmipart, hogy szemet huny a szexuális zaklatások felett.

A Mediapart oknyomozó portál 2020 novemberében tett közzé egy hosszú riportot, amelyben a most 37 éves színésznő azzal vádolta meg a most 62 éves Christophe Ruggiát, hogy első filmje, a 2002-ben készült Ördögök forgatásán, majd utána éveken át,

12 és 14 éves kora között szexuálisan zaklatta.

A tényfeltáró riportban mintegy harminc ember szólalt meg a színésznő környezetéből, és erősítette meg a rendező és akkor még gyerekszínésznő közötti kapcsolat tényét.

A színésznő eleinte annak ellenére nem akart feljelentést tenni, hogy az ügy még nem évült el. A riportban úgy vélte, hogy az igazságszolgáltatás nem hallgatja meg kellőképpen a szexuális zaklatás áldozatait, kevés ítélet születik a hasonló jellegű ügyekben. Mindenekelőtt a saját szakmájában szerette volna a hallgatást megtörni, és felhívni kollégái figyelmét a felelősségükre.

A feljelentés hiánya ellenére a párizsi ügyészség a Mediapart portálon megjelent tényfeltáró írás alapján saját hatáskörben eljárást indított, majd néhány nap múlva a színésznő mégis feljelentést tett.

Adele Haenel a perben megismételte az interjúban mondottakat, miszerint 12 éves korában, a film előkészítése során Christophe Ruggia a hatása alá vonta, majd éveken át „folyamatosan zaklatta, fogdosta, akarata ellenére csókolgatta”, amikor a szombat délutánjait a szülei tudtával nála töltötte. A színésznő 15 évesen minden kapcsolatot megszakított a filmrendezővel, és csaknem tíz évig teljesen visszavonult.

Christophe Ruggia a perben végig tagadta, hogy zaklatta vagy fogdosta a színésznőt, amikor kiskorú volt, a vádakat Adele Hanele képzelgésének állította be.

Kiemelt kép: Adele Haenel francia színésznő a Portrait de la jeune fille en feu című versenyfilm alkotóinak fotózásán a 72. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon 2019. május 20-án (Fotó: MTI/Sebastien Nogier)

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

