Drónok és helikopterek segítségével mentettek meg a rendőrök egy idős hölgyet Tapolcán

„Tegnap este érkezett bejelentés, hogy egy Tapolca környéki kistelepülésről eltűnt egy idős hölgy. Kollégáink azonnal nagy erőkkel megkezdték a felkutatását, a társszervek bevonásával” – írta bejegyzésében a vármegyei hatóság.
Úgy folytatták: a keresés során helikoptert, drónt, gépkocsikat, valamint gyalogos egységeket is bevetettünk annak érdekében, hogy minél gyorsabban a hölgy nyomára bukkanjunk.
„Az összehangolt kutatás eredményeként ma délelőtt sikerült megtalálni az eltűntet a közeli erdőben, a földön fekve”
– számolt be erről a rendőrség. Közölték, a helyszínre időközben a mentőszolgálat munkatársai is megérkeztek, akik a hölgyet ellátták
„Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik részt vettek a kutatásban és hozzájárultak annak sikeréhez!”
– hangsúlyozta a rendőrség.
Kiemelt kép: A mentőszolgálat munkatársai sürgősségi ellátást nyújtanak annak az idős hölgynek, akit a Tapolca melletti erdőben találtak meg a Veszprémi vármegyei hatóságok 2026. április 17-én (Fotó: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség)