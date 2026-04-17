Megfordult két újabb választókerület: már 140 mandátuma lehet a TISZA Pártnak

Megfordult az eredmény a paksi választókerületben – Cseh Tamás, a Tisza Párt jelöltje nyerte meg a mandátumot

Szabadi István veszi fel Borvendég Zsuzsanna mandátumát a Mi Hazánk-frakcióban

Feljelentette az RMDSZ több tisztviselőjét a Román–Magyar Fórum választási csalás gyanújával

Magyar Péter: Nagy országos rendezvény lesz az új kormány megalakulásának napján

Magyar Péter azt javasolja, hogy a miniszterelnököt már az alakuló ülésen válassza meg a parlament, és aznap tegyen esküt

A Mi Hazánk ismét Dúró Dórát jelöli az Országgyűlés alelnökének

Magyar Péter: Több békességet, megértést és bizalmat szeretnék kérni

Szükségesnek tartja a Mi Hazánk az MNB-vagyon eltüntetését vizsgáló bizottság létrehozását

Választás 2026 – Megkezdődött a szavazatok átadása az egyéni választókerületi választási irodáknak

Lemondott a Jobbik delegáltja a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumi tagságáról

Gratulált Magyar Péternek a kínai miniszterelnök is

Drónok és helikopterek segítségével mentettek meg a rendőrök egy idős hölgyet Tapolcán

Szerző: hirado.hu
2026.04.17. 22:27

Nagy erőkkel kerestek a hatóságok egy idős hölgyet Tapolca mellett, akire a közeli erdőben sikerült rábukkanni – közölte a Veszprém vármegyei rendőrség közösségi oldalán, a hatósági szerv felvételeket is megosztott a hölgy megtalálásának pillanatairól.

Tegnap este érkezett bejelentés, hogy egy Tapolca környéki kistelepülésről eltűnt egy idős hölgy. Kollégáink azonnal nagy erőkkel megkezdték a felkutatását, a társszervek bevonásával” – írta bejegyzésében a vármegyei hatóság.

Úgy folytatták: a keresés során helikoptert, drónt, gépkocsikat, valamint gyalogos egységeket is bevetettünk annak érdekében, hogy minél gyorsabban a hölgy nyomára bukkanjunk.

„Az összehangolt kutatás eredményeként ma délelőtt sikerült megtalálni az eltűntet a közeli erdőben, a földön fekve”

– számolt be erről a rendőrség. Közölték, a helyszínre időközben a mentőszolgálat munkatársai is megérkeztek, akik a hölgyet ellátták

„Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik részt vettek a kutatásban és hozzájárultak annak sikeréhez!”

– hangsúlyozta a rendőrség.

Kiemelt kép: A mentőszolgálat munkatársai sürgősségi ellátást nyújtanak annak az idős hölgynek, akit a Tapolca melletti erdőben találtak meg a Veszprémi vármegyei hatóságok 2026. április 17-én (Fotó: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség)

