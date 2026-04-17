Drónok és helikopterek segítségével mentettek meg a rendőrök egy idős hölgyet Tapolcán

Nagy erőkkel kerestek a hatóságok egy idős hölgyet Tapolca mellett, akire a közeli erdőben sikerült rábukkanni – közölte a Veszprém vármegyei rendőrség közösségi oldalán, a hatósági szerv felvételeket is megosztott a hölgy megtalálásának pillanatairól.

„Tegnap este érkezett bejelentés, hogy egy Tapolca környéki kistelepülésről eltűnt egy idős hölgy. Kollégáink azonnal nagy erőkkel megkezdték a felkutatását, a társszervek bevonásával” – írta bejegyzésében a vármegyei hatóság. Úgy folytatták: a keresés során helikoptert, drónt, gépkocsikat, valamint gyalogos egységeket is bevetettünk annak érdekében, hogy minél gyorsabban a hölgy nyomára bukkanjunk. „Az összehangolt kutatás eredményeként ma délelőtt sikerült megtalálni az eltűntet a közeli erdőben, a földön fekve” – számolt be erről a rendőrség. Közölték, a helyszínre időközben a mentőszolgálat munkatársai is megérkeztek, akik a hölgyet ellátták „Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik részt vettek a kutatásban és hozzájárultak annak sikeréhez!” – hangsúlyozta a rendőrség. Kiemelt kép: A mentőszolgálat munkatársai sürgősségi ellátást nyújtanak annak az idős hölgynek, akit a Tapolca melletti erdőben találtak meg a Veszprémi vármegyei hatóságok 2026. április 17-én (Fotó: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség)