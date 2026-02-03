Továbbra sem találták meg Egressy Mátyás holttestét, a rendkívül hideg Duna nehezíti a keresést

Továbbra sem vezettek eredményre a keresések a múlt héten eltűnt családapa, Rokonál Benedek Lőrinc, valamint a Budapesten eltűnt 18 éves fiatal, Egressy Mátyás ügyében. Egyikük esetében sincs esély arra, hogy élve találják meg őket. A szakértők szerint a téli körülmények jelentősen nehezítik a dunai kutatást – írja az Index.

Hatodik napja tart eredménytelenül a keresés Rokonál Benedek Lőrinc után, aki január 27-én tűnt el otthonából. A férfi ruházatát és személyes tárgyait a hatóságok a Duna partján, Tahitótfalu közelében találták meg. Az Index beszámolója szerint az intenzív kutatás nem vezetett eredményre.

Két hete nincs nyoma Egressy Mátyásnak sem, aki január 17-én tűnt el Budapesten. Eltűnésének estéjén egy dunai hajó kamerája rögzítette, amint a Lánchídról egy test a folyóba zuhan. Arra azonban egyenlőre nincs biztos bizonyíték, hogy ez a Mátyás lett volna.

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat és a HUNGO munkatársai mindkét eltűnés kapcsán minden rendelkezésre álló eszközt bevetettek: motorcsónakokkal, gyalogos egységekkel és drónokkal kutatták át a vízfelszínt és a partszakaszokat, mindeddig eredménytelenül.

A szakértők szerint a téli időszak különösen kedvezőtlen a mentési munkák szempontjából.

Csomor Balázs korábbi vízi rendőr a Blikknek nyilatkozva elmondta: míg nyáron a gyors sodrás akár egy nap alatt is messzire viheti a testet, télen a Duna áramlása lelassul, a mélyebb rétegekben pedig szinte mozdulatlanná válik a víz.

A HUNGO szakértői arra is felhívták a figyelmet, hogy a Duna vízhőmérséklete jelenleg mindössze 0,4–1 Celsius-fok körüli. Ilyen hidegben az emberi szervezetet azonnali sokk éri, a mozgás perceken belül lehetetlenné válik, ami gyors halálhoz vezet. A holttestek lesüllyednek a meder aljára, ahol a gyenge sodrás lassan sodorja őket tovább, megnehezítve a felderítést.

Kiemelt kép: MTI/Purger Tamás