Több száz doboznyi zárjegy nélküli cigarettát és közel száz liternyi illegálisan tárolt alkoholt foglalt le Bács-Kiskun vármegyében a NAV

Egyetlen, ártatlannak tűnő cigarettásdoboz indította el a láncreakciót, ami végül több száz doboz zárjegy nélküli cigarettához és csaknem száz liter illegális alkoholhoz vezetett Bács-Kiskun vármegyében. Erről a hatóság még szombaton számolt be a honlapján.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy jövedéki kiskereskedőt ellenőriztek, ahol mindent rendben találtak, eközben észrevettek a pulton egy magyar zárjegy nélküli cigarettásdobozt.

A szálak egy, a vendéglátóhelytől független magánlakáshoz vezettek. Az ingatlanban tartott ellenőrzéskor egy régi, többfiókos komódra lettek figyelmesek. A fiókokban sorba rendezve, különböző márkájú (Winston, Marlboro, Rothmans, Davidoff) zárjegy nélküli cigaretták sorakoztak. Az ellenőrzés ezzel nem ért véget, a konyhából egy 120 literes műanyag hordó került elő, benne 95 liter ismeretlen eredetű alkoholtermékkel.

A 74 éves férfi a cigaretta és az alkoholtermék eredetét és jogszerű birtoklását nem tudta igazolni, a NAV nyilvántartásában – mint magánfőző – nem szerepelt.

Az egyenruhások összesen 375 doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát és 95 liter ismeretlen eredetű alkoholterméket foglaltak le több mint 1,1 millió forint értékben. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indítottak eljárást. A férfi közel kétmillió forint bírságra számíthat

– áll a közleményben.

A lefoglalt cigaretta mennyiség mellett 95 liternyi ismeretlen eredetű alkoholterméket is lefoglaltak a pénzügyőrök (Fotó: NAV)

Kiemelt kép: Lefoglalt cigaretták (Fotó: NAV)