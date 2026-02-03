Közel 144 millió forint értékben foglalt le gépjárműveket a NAV egy budapesti adócsaló autókereskedőtől

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) huszonöt gépjárművet foglalt le csaknem 144 millió forint értékben, valamint bankszámlákat zárolt és követeléseket is lefoglalt egy budapesti használtautó-kereskedésnél áfacsalás miatt.

A közlemény szerint a társaság határozott célja a szektor fehérítése, ezért folyamatos ellenőrzésre számíthatnak az érintettek.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési terve szerint fokozottan ellenőrzik a használt gépjárművekkel kereskedőket, amire adótraffipaxban is felhívták az érintettek figyelmét. Ennek ellenére, célzott szűrés eredményeként több, online piacon hirdető autókereskedő is fennakadt a dél-budapesti adórevizorok hálóján. Erről a társaság külön is tájékoztatta az MTI-t.

Közölték, hogy egy vállalkozás és két beszállítója használt gépjárműveket szerzett be más uniós tagállamból az általános áfaszabályok szerint, de azokat belföldön jogtalanul különbözeti adózással értékesítette, ezzel jelentős összegű áfát elcsalva. A vevőktől érkező foglalók sem a céghez, hanem az ügyvezető magánszámlájára érkeztek

A csalárd kereskedők okozta adókülönbözet és a szankciók fedezetére a NAV lefoglalta a telephelyen található gépjárműveket, zárolta a bankszámlákat, és rendelkezett minden elérhető vagyonelemről. Kijelentették: a tisztességtelen gyakorlatok nemcsak költségvetési kárt okozhatnak, hanem súlyosan torzíthatják a piaci versenyt, ezért az ellenőrzések folytatódnak a szabályosan működő vállalkozások védelmében is.

A használtautó-piacon gyakoriak az adózatlan uniós beszerzések, a mesterséges számlázási láncolatok és a bevallás elmulasztása. A költségvetésnek okozott kár olykor több százmillió forint is lehet, ezért a hatóság határozottan fellép a szabályokat kijátszó kereskedő cégekkel szemben, amelyeket egyre könnyebb kiszűrni. Még pontosabbá váltak ugyanis az adóhivatal kockázatelemzési módszerei, amelyek a nyilvánosan elérhető és a rendelkezésre álló adatok mellett az EU-s államok adatbázisait is felhasználják, a revizorok pedig nemcsak az áfa bevallásokat vizsgálják, hanem komplexen a cég minden adókötelezettségét.

