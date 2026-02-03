Droggal a zsebében botlott a rendőrökbe az elfogott díler hazaérkező társa

Több mint 1,2 kilogrammnyi marihuánát találtak két dílernél – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a XV. kerületi rendőrkapitányság nyomozói péntek este a lakásán elfogtak egy 31 éves férfit, mert az kábítószert árult.

A rendőrök kutatást tartottak, és lefoglaltak több mint 1,2 kilogramm, vákuumozott zacskóba csomagolt droggyanús növényi származékot, valamint 290 ezer forintot. A kutatás közben megjelent a lakásnál egy 29 éves férfi, akinek a ruházatát átvizsgálták, így került elő több mint egymillió forint, valamint 6,7 gramm kábítószergyanús növényi származék. A nyomozók átkutatták a férfi autóját is, amelyben szintén találtak droggyanús növényi származékokat: összesen 68,4 grammot.

Előállították a két férfit a kerületi rendőrkapitányságra, és mintát vettek tőlük, ami THC-ra pozitív eredményt mutatott.

Mindkettőjüket kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. A lefoglalt növényi származék az adatok alapján marihuána, aminek feketepiaci értéke meghaladhatja az ötmillió forintot, ezzel a rendőrök mintegy 1300 adagot vontak ki a forgalomból

– áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: police.hu)