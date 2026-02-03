Cégük munkáiról állítottak ki hamis számlákat, apa és fia kerülhet börtönbe

A Kaposvári Járási Ügyészség jelentős vagyoni hátrányt okozó üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy ötvenes éveiben járó budapesti férfival és harmincas éveiben járó fiával szemben, akik stróman cégvezetők bevonásával üzemeltettek számlagyárat saját és egyik ismerősük cégének adóelkerülése érdekében.

A közlemény szerint a vádlottak építőiparban tevékenykedő cégének költségszámlákra volt szüksége ahhoz, hogy áfafizetési kötelezettségét csökkenteni tudja, ezért rávették egyik ismerősüket, hogy legyen a számlagyárként tevékenykedő cég vezetője, holott azt valójában az apa-fia páros irányította.

A vádlottak a cég segítségével – melynek vezetőit többször is lecserélték, illetve a „bukócég” nevét is több alkalommal megváltoztatták – több mint 70 millió forint értékben állítottak ki költségszámlákat olyan építési munkákról, amelyeket valójában a saját cégük végzett el. A fiktív számlákkal 15 millió forint összegű vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek

– tették hozzá.

Az általuk irányított számlagyár szolgáltatásait a vádlottak egyik ismerősüknek is felajánlották, akinek a cége bruttó 22 millió forint értékű valótlan számlát fogadott be. Az így okozott 5 millió forintos adóhiányt társuk a nyomozás során teljes egészében megtérítette.

Az ügyészség a Budakörnyéki Járásbíróságra benyújtott vádiratában az apával és fiával szemben végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására, valamint vagyonelkobzás alkalmazására tett indítványt, míg az okozott vagyoni hátrányt megtérítő harmadik társukkal szemben felfüggesztett börtönbüntetést, illetőleg az egyik stróman cégvezetővel szemben próbára bocsátást indítványozott

– áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Facebook/NAV)