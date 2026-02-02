Kiterjedt kábítószer-terjesztő hálózat tagjait ítélték el Zalaegerszegen

Egy Budapesttől Zalaegerszegig terjedő kiterjedt kábítószer-terjesztő hálózat tagjait ítélték el hétfőn. Az elsőrendű vádlott által készített drog nagy részét az építési vállalkozóként dolgozó, kábítószer-fogyasztó másodrendű vádlott vásárolta fel pár száz grammos csomagokban. A legfőbb bűnösök hattól nyolc évig terjedő szabadságvesztés-büntetést kaptak az előkészítőülésen, de az első- és az ötödrendű vádlott ügyét később tárgyalják.

Budapesttől Zalaegerszegig terjedt az a kábítószer-terjesztő hálózat, amelynek tagjai ellen hétfőn a Zalaegerszegi Törvényszéken született elmarasztaló ítélet – tájékoztatta a bíróság szóvivője az MTI-t.

Vándor Virág kifejtette: az elsőrendű vádlott 2023 februárjától állított elő speedet, amihez tíz liter amfetaminolajat vásárolt egy ismerősétől. Egy budapesti lakásban havonta általában másfél-két kilogrammos elegyet készített.

A drog nagy részét az építési vállalkozóként dolgozó, kábítószer-fogyasztó másodrendű vádlott vásárolta fel pár száz grammos csomagokban, másfél év alatt összesen több mint 21 kilogrammot. Ő a harmadrendű vádlottól három-ötezer darab extasy tablettát is beszerzett.

A férfi a drogot egy idő után munkabérként adta tovább a dolgozóinak. A Budapesten történő terjesztésben az alkalmazottjaként is foglalkoztatott negyedrendű, míg a zalaegerszegi forgalmazásban további öt vádlott segítette.

A negyedrendű vádlott kezdetben pénz helyett kábítószerben kérte a fizetését, a saját fogyasztásán túl megmaradt mennyiséget pedig továbbértékesítette. Miután időközben a főnöke fő bizalmasa lett, az ő akadályoztatása esetén kiszolgálta az ügyfeleket droggal, így egy kilogramm amfetamin és 300 darab extasy tabletta forgalmazásában vett részt.

Az ötödrendű vádlott szintén a másodrendű alkalmazottja és vásárlója volt, majd segítette a főnökét a vevőkhöz való eljuttatásban, a porciózásban és a csomagolásban. Összeismertette őt három zalaegerszegi vádlottal, majd „őrködött” az így kialakult kapcsolat működőképessége felett.

A hatodrendű vádlott egy futballszurkolói találkozón ismerkedett meg a másodrendűvel, és alig egy év alatt összesen 5.580 adag kábítószert vett tőle Budapesten több mint 7,2 millió forintért. A drogot részben elfogyasztotta, részben továbbértékesítette.

A lakásán 2024 februárjában amfetamin tartalmú port, több mint 1300 MDMA tartalmú tablettát, valamint kábítószerrel szennyezett mérlegeket foglaltak le a rendőrök. Az édesanyja – aki hetedrendű vádlottja lett az ügynek – közben magához vett fia lakásából 3,5 millió forintot, hogy azt a hatóságok elől elrejtse.

A további vádlottak több mint kétmillió forintért vásároltak több ezer adag kábítószert a másodrendű társuktól.

A vádlottak közül öten összesen 30 millió forintot meghaladó bevételhez jutottak a kábítószer értékesítéséből.

A Zalaegerszegi Törvényszék a tíz vádlott közül hetet a hétfői előkészítő ülésen társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt ítélt el.

A másodrendű vádlottra nyolc év, a harmadrendűre hét év, a hatodrendűre hat év börtönbüntetést szabott ki.

A negyedrendű és a nyolcadrendű vádlott két év, de végrehajtásában négy évre felfüggesztett börtönbüntetést kapott, míg a kilenced- és tizedrendű vádlottak másfél éves börtönbüntetését három évre függesztette fel. A hetedrendű vádlottként szereplő anyát a bíróság pénzmosás vétségében mondta ki bűnösnek, ezért egy évre próbára bocsátotta.

Az ítéleteket az ügyész tudomásul vette, de három vádlott fellebbezést nyújtott be, a többiek esetében ugyanakkor jogerőssé vált a döntés. Az első- és az ötödrendű vádlott ügyét később tárgyalják.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)